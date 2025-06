First Dates 16 JUN 2025 - 23:10h.

Ernesto recibió varias llamadas de teléfono durante su cita con Tomasa

Un soltero de ‘First Dates’ cala a su cita nada más verle: “Bigotón, y el bigote es de maricones, de fascistas o las dos”

Compartir







Ernesto ha querido recibir a su cita en ‘First Dates’ de una manera muy especial, para causarla una buena impresión y que la cena fluyera lo máximo posible. Le ha cantado una canción y le ha dado una rosa, con ayuda de Carlos Sobera.

Pero la reacción de Tomasa no ha sido la que él esperaba. “Cuando lo he visto, he dicho ‘este señor no es para mí’. Al verlo me he acordado de mi padre, nada más que le he visto”, ha dicho. Y es que Ernesto tenía 84 años y ella, 72. ¿Esta primera impresión les haría acabar la cita como José Carlos y Carmen, que decidieron no seguir conociéndose?

Luego la pareja fue a sentarse a la mesa para cenar y ocurrió otra cosa que desencantó aún más a Tomasa. Ernesto recibió una llamada de teléfono y contestó, ante la indignación de su cita, que dio su opinión sobre ese desafortunado gesto mirando a cámara: “¡Eso no se hace! Yo no sé quién va a hablar con él, si es alguna pájara que tiene por ahí, o un pájaro”.

Durante la cena hablaron de muchas cosas, como que ninguno de los dos quiere tener una relación abierta. Y mientras hablaban, Tomasa insistía en llamar a Ernesto de usted, pese a que él no lo hacía y le había pedido que no fuera tan formal con él.

La decisión final de Tomasa y Ernesto

Durante la decisión final la historia se repitió y Ernesto recibió varias llamadas de teléfono. La primera vez no lo quiso coger, aunque le dio sin querer y se escuchó a una mujer hablar y preguntarle si le había gustado la cita. Pero él asegura que no sabe quién le estaba hablando. “Alguna amiga tuya será”, le espetó Tomasa.

Luego vuelven a llamarle, preguntando por Francisca. Entonces Ernesto se enfadó, ya que no era la primera vez que le había ocurrido. “¡Otra vez con Francisca, que yo no soy Francisca!”, contestó.

Finalmente ya pudieron responder tranquilamente a si querían volver a verse. Él dijo que sí, que tendría una segunda y hasta una tercera cita con Tomasa. Pero ella no: “Como amigo puede ser, pero de momento no. Es muy buena persona y muy educado, pero de momento no. Pero algún día nunca se sabe”.