A Jhon le asusta que su cita en 'First Dates' no haya tenido parejas anteriores y quiere descubrir cuáles han sido los motivos

Una soltera de 'First Dates' con miedo a salir en TikTok acaba su cita con las esposas puestas

Juan Carlos es un tipo un poco misterioso al que es difícil conocer. Es mitad gallego mitad andaluz, pero está viviendo en Ibiza dónde se dedica al sector retail. Ha venido a ‘First Dates’ en busca del amor y a Carlos Sobera le ha sorprendido mucho que nunca hubiera tenido pareja, quizás por miedo al compromiso. Es más, de encuentros sexuales y está convencido de que si le tuvieran que poner una reseña “me pondrían un 5”. Hace un año que perdió el miedo al compromiso y no tiene problemas en viajar o cambiar de domicilio porque está en un momento de su vida muy estable.

Jhon, su cita, vive las emociones al máximo “rozo la bipolaridad”. Siente que es un poco Carrie de ‘Sexo en Nueva York’ y nunca le parecen suficientes zapatos, bolsos o complementos “nunca es suficiente de nada, en ropa, más es menos”. Al verle, Juan Carlos ha visto a un chico con un estilo muy parecido al suyo. Le ha contado un poco cómo había sido su trayectoria de vida y cuando ha sabido que Jhon era de Barcelona, le ha dicho que él se quería mover hasta allí.

Jhon alucina al escuchar la voz de anuncio que modula su cita

Mientras esperaban la cena, Juan Carlos le ha contado que trabajaba en el mundo del retail, en turismo y durante la temporada de verano en algunos eventos. Le ha hablado de su hobbie “soy locutor publicitario” y le ha demostrado cómo modulaba su voz “Disfruta de hasta un 50% de descuento solo en…”. Jhon ha flipado y le ha contado que él era diseñador de interiores y escaparatista “ahora estoy diseñando la casa de mis padres”. A Juan Carlos le ha encantado su profesión y él le ha hablado un poco del tema incluso, nos ha ofrecido darle un aire nuevo al restaurante.

Los dos han coincidido en que un look puede ser muy sencillo, pero que cambia muchísimo con un buen complemento. Jhon le ha dicho que él tenía mogollón de sombreros y se ha sorprendido al saber que la madre de su cita era sombrerera “cuando se conozcan van a estar hablando de sombreros una tarde, maravilloso”.

Jhon saca la red flag al saber que su cita no ha tenido nunca pareja

Juan Carlos se ha interesado por la trayectoria amorosa de su cita y Jhon le ha contado que había tenido varias parejas “la última hace dos años y medio”. Él, le ha confesado que no había tenido pareja por su miedo al compromiso y Jhon lo ha visto un poco red flag porque no iba a saber lo que realmente quería. Ha querido saber por qué ningún rollete había ido más allá y ha tenido la sensación de que Juan Carlos no sabía elegir a los hombres.

Jhon estaba dudoso y ha querido saber qué buscaba en una pareja y Juan Carlos le ha dicho que no buscaba nada concreto, pero que buscaba química, que la cosa fluyera… Él necesita a alguien que sepa muy bien lo que quiere y Juan Carlos ha dicho que él lo tenía claro e incluso, le ha dicho que aunque parecía “una mosquita muerta”, le habían dicho que era muy morboso.

El soltero tenía dudas porque su cita era un chico mono “con pelo”, pero sentía que le faltaban muchas cosas por vivir que él ya había vivido. Han pagado la cena a medias y las gemelas les han dicho que hacían muy buena pareja, pero Jhon le ha dicho que le parecía un 10 de chico, pero que físicamente no le había terminado de encajar. Juan Carlos se lo ha tomado bien y le ha ofrecido estar en contacto en plan amigos.