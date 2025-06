First Dates 11 JUN 2025 - 22:54h.

Pedro es un tipo al que le encanta España por “su gastronomía, su tiempo, su naturaleza y porque siempre hay una zona cruising”. Al conocer a Carlos Sobera en ‘First Dates’ se ha definido como un tipo simpático y alegre, y le ha contado que lleva un tipo de vida naturista “voy a camping naturistas, en casa también desnudo”. Vive con su madre y los dos practican naturismo eso sí, si llama el cartero “me tapo un poco”. Le apasiona el mundo del motor, los tatuajes y los piercings “cuando me practican sexo oral con el Príncipe Alberto se siente mucho placer, es un placer muy intenso”. Aficiones que comparte con una soltera llamada Pilar.

Sexualmente se considera bisexual y le gustan las ladyboy trans con pene “son más sensuales”. Ha estado con chicos, pero para tener una relación prefiere una chica. Ha probado un montón de cosas en el sexo “intercambio de parejas, tríos, orgia… todo”. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea una mujer cariñosa y pasional, y que acepte las relaciones abiertas porque “puede ser que no sea fiel”.

A Daniela, su cita, le gustan las relaciones abiertas porque no le gusta la convivencia “no me gustan los compromisos”. Al ver a Pedro, ha dicho “madre mía, me esperaba a alguien más alto, un poco más delgadito”. Él sin embargo, ha comenzado a sentir el gusanillo en la tripa “es alta, maja, un físico muy bonito”. De hecho, no ha dudado en decirle que era muy maja “se te ve muy simpática”. Le ha preguntado directamente si había tenido pareja y ella le ha contado que había estado con el padre de sus hijos y luego, una pareja de seis años en España.

Pedro le ha confesado que él era conductor de autobuses y que nunca había tenido pareja porque estaba todo el día de un lado para otro. Ya sentados en la mesa, Pedro le ha contado que quería buscar pareja porque se veía ya muy mayor “son 54 camino de 55” y que buscaba una relación abierta. Daniela le ha dicho que ella también lo era y que no soportaba los mensajitos de “buenos días, buenas noches, ¿Qué vas a comer hoy?”.

Daniela ve perfecto a Pedro para ir a club de intercambio de parejas

Respecto a cómo tenía que ser la persona, Pedro le ha explicado que buscaba a una persona simpática y que no tuviera mal carácter, y Daniela le ha dicho que ella tenía mucha personalidad, lo que no es lo miso que mal carácter. Él ha tenido la sensación de que su cita “tiene mala hostia, pero me gusta, me pone, me excita la mala hostia”.

Daniela ha querido saber cuánto le gustaba el sexo a Pedro y le ha dicho que ella no es muy sexual “me gusta más ver cosas, experimentar”. El soltero le ha dicho que él era mucho de experimentar y que había ido a locales liberales, algo que a Daniela le ha gustado mucho porque le conviene que le acompañe a ese tipo de sitios. Pedro le estaba encantado como persona, lo único que no le gustaba era su físico.

Daniela no puede contener la risa ante su lapsus: “No quería salir en TikTok y suelto esa perla”

Pedro le ha contado a Daniela que él practicaba naturismo y ella le ha respondido con un “yo también vivo en el campo”. La soltero no sabía muy bien que eso significaba ser nudista y cuando lo ha descubierto, le ha entrado un ataque de risa “Yo que he pensado ‘voy a tener cuidado para no salir en TikTok y me ha salido la perla esa”.

El soltero ha tenido la sensación de que Daniela tenía que estar estupenda sin ropa “buen culo, buenas tetas…”. Ella le ha contado que estaba deseando hacer un crucero y al saber que su cita también, le ha propuesto hacerlo juntos. Pedro ha tenido claro que quería repetir la cita con Daniela, pero ella le ha dicho que se iba a hacer de rogar. Ha abierto su bolso, ha sacado unas esposas, ha esposado a su cita y le ha dicho que podía ponerse ella la otra o esposarle a la mesa. Pedro ha sentido que se la iba poner ella y no se ha equivocado. Los solteros se han ido esposados y deseando ponerse los grilletes en otra situación.