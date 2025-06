First Dates 10 JUN 2025 - 22:40h.

Pilar se queda paralizada al escuchar a su cita cantar para ella en ‘First Dates’, no te pierdas el momento

Mario ha llegado a ‘First Dates’ con su guitarra en la mano y reflexionando sobre la necesidad de la gente de estar en pareja 24x7, mientras que él busca tener su espacio y compartir con su pareja solo tiempo de calidad, algo parecido a lo que buscaba un soltero llamado Jorge. Carlos Sobera ha querido saber a qué se dedicaba, el soltero le ha contado que era musico callejero. Ha ligado mucho y no ha tenido hijos ni pareje muy seria “por la individualidad, no creo que sea un insulto”. Busca a una mujer con la que poder charlar y si es posible que sea bajita, delgada y “con fuerte personalidad”.

Pilar, su cita, asegura tener muchos “enamorados” pero es muy exigente y le gusta estar sola. Sabe que le gusta a los hombres porque la miran cuando pasea al perro por el barrio o va a algún sitio. Al ver a Mario ha exclamado un “Ostras, está aquí el Chipirón” porque pensaba que era un amigo suyo al que llaman “Choco”.

Los solteros han comenzado a conocerse con ganas y han descubierto que los dos son andaluces, ella es de Sevilla y él de Granada. Pilar ha sentido que Mario no era feo, pero no era un hombre para ella.

Mientras esperaban la cena, han hablado de sus aficiones. Mario le ha contado que había hecho todo tipo de deportes, pero que ahora le apasionaba caminar por la montaña. A Pilar le encantan las motos y no le ha gustado nada que su cita no tuviera moto y que fuera un poco “más cagón”. También le ha contado que hacía pesas y eso a Mario tampoco le ha gustado mucho.

Pilar se queda muda al conocer la profesión de su cita: “Soy músico callejero”

La cara de Pilar ha cambiado cuando su cita le ha contado que era músico callejero, pero le ha parecido curioso que fuera cocinero vegano a domicilio. Mario sentía que habían conectado, pero Pilar tenía la sensación de que no habían visto nada que la atrajera con fuerza.

Jugando al Rasca del Amor, los solteros han contestado al mismo tiempo cuando les han preguntado por la convivencia porque es algo que ninguno quiere. Al hablar de fantasías sexuales, Mario ha querido que respondiera Pilar primero, pero ella le ha explicado que ya no tenía ninguna porque lo quería hacer delante de una moto y ya lo había hecho.

Pilar lo tiene claro: “No iría a un concierto de Mario, no me gusta su música”

A él le gusta la lencería blanca, los disfraces y los aparatitos, pero ella ya lo había probado todo “no le veo muy sexual porque a mí no me ha gustado”. Mario le ha dicho que se iba al baño, pero en realidad se ha ido a por su guitarra para cantarle una canción. Pilar ha sentido que la canción de su cita era divertida, pero no era para nada su estilo y ha tenido claro que jamás iría a un concierto suyo.

En el momento de la decisión final, Pilar ha sido muy tierna y le ha dicho a Mario que había estado con él como si estuviera con un amigo y que le había gustado la cita, pero que entre ellos no había saltado la chispa y que no tendría una nueva cita con él. Mario le ha agradecido sus palabras y le ha propuesto marcharse de ‘First Dates’ cantando.