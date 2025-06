First Dates 09 JUN 2025 - 22:05h.

Gabriel es un tipo aventurero al que le gusta viajar y explorar nuevos lugares. Ha llegado a ‘First Dates’ directo desde Inglaterra, igual que Lina, dónde trabaja como diseñador de coches y pequeñas embarcaciones. Laura Boado ha querido saber por qué venía a buscar el amor a España y él, le ha explicado que prefiere el producto español. Respecto a su look, Gabriel le ha contado que había diseñado él su propia chaqueta y que la había cosido su madre. Es una mezcla de príncipe azul y el estilo de los grandes rockeros.

Daniel, su cita, es un amante de las épocas antiguas “el glamour de los años 50 o 60”. A Laura Boado le ha llamado mucho la atención su perfume y a Daniel no le ha extrañado “llamo mucho la atención, la gente me para por la calle, me piden fotos. No sé lo que tengo, pero tengo un imán para la gente y no paso desapercibido nunca”.

Hace 17 años que vino a ‘First Dates’, momento en el que se hacía llamar ‘Hilton’. Ahora está en un momento muy diferente de su vida, se dedica a la cosmética de lujo y como tiene que dar ejemplo, gasta muchísimo dinero en su aspecto físico. De hecho, le ha contado a Laura que la semana anterior se había puesto un poquito de todo “labios, pómulos…”. Él siente que es “una mezcla entre Paris Hilton y Carmen Lomana, creo que tengo muchas cosas de ambas”.

Le gustaría que su cita fuera un hombre que se cuidara, pero no hace falta que sea tanto cómo él. Daniel sufrió acoso en el colegio, pero eso le ha hecho ser el hombre que es hoy. Al ver el diseño de coche de Gabriel se le ha dibujado una sonrisa porque ese tipo de coche es el que más le gusta. Siente que está en el momento perfecto para encontrar una pareja. Al verse por primera vez, Daniel ha sentido que el físico no era todo y que había que conocer a Daniel. Él, sin embargo, ha alucinado con su chaqueta y saber que era diseñador “es muy de mi estilo”.

Los solteros han comenzado la cena hablando de sus profesiones y Daniel le ha contado que, al trabajar en una firma de tratamientos estéticos de lujo, se hacía de todo y le encantaba. El soltero le ha contado que le gustaba la belleza artificial, que tenía pánico a envejecer “no me permito ni una arruga” y que le encanta parecerse a Ken. De hecho, le ha soltado un “Cómo dijo Paris Hilton ‘Twenty-one forever”.

Gabriel le ha explicado que para él era mucho más importante el interior de las personas y su forma de expresarse que una belleza física. Sin embargo, le ha costado un poquito confesarle que tenía 39 años, algo que a Daniel no le ha emocionado porque suele fijarse en chicos más jóvenes “de 20 o 22”.

Daniel está buscando una pareja estable y aunque no necesita a nadie, sí siente que está preparado para tener una pareja. Le ha explicado a Gabriel que aterrizó en este mundo hace unos dos años “salí de la estabilidad que me daban mis padres a pasar a vivir con un hombre mayor que yo que me daba la gran vida”. Se ha sincerado y le ha soltado un “soy más inteligente que lo que la gente piensa”.

Gabriel le ha contado que vivía en Londres, pero que hace unos años sintió que la vida urbanita no era para él y ahora estaba en un pueblecito. A Daniel le ha encantado la idea de tener una casa en Londres y que a su cita le gustara conducir porque él no sabe y le encanta viajar. A Gabriel se le ha olvidado el nombre de su cita, pero cuando Daniel le ha dicho que le estaba gustando mucho la conversación y que era un tipo muy inteligente, ha sentido que ya no se le iba a olvidar nunca.

En el reservado, les ha tocado darse un beso, pero Gabriel le ha dicho que quería darle un beso solo para poder oler su perfume porque no había querido acercarse tanto. Daniel le ha propuesto darle un beso en el cuello y le ha explicado que usaba el perfume que Paris Hilton diseñó para su boda “es mi perfume favorito”. A Gabriel le ha gustado mucho la personalidad de su cita “su inteligencia”.

Ha comenzado a sonar la canción preferida de Daniel “es mi canción, la de Paris Hilton” y le ha confesado que se lo estaba pasando muy bien con él “me ha encantado conocerte”. Gabriel le ha invitado a cenar y a Daniel le ha parecido que era todo un caballero.

Superado el picor de nariz de Daniel en el momento clave de la cita, los dos solteros se han dicho que sí a una segunda cita juntos porque se habían sorprendido y gustado mucho.