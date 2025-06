First Dates 06 JUN 2025 - 22:15h.

Descubre cómo ha reaccionado su cita al ver que el soltero comenzaba la cita pidiéndole un beso final

Manuel tiene 21 años, pero tiene claro que es “aventurero, melómano y apasionado”. Le ha contado a Carlos Sobera al llegar a ‘First Dates’ que está estudiando emprendimiento y que también es DJ de música electrónica y techno “mi objetivo sería cobrar 10.000€ por una noche”. No siente que busque nada serio, pero si le gustaría comenzar una relación “con esa magia del principio”. Las chicas le gustan morenas y con buenas curvas, nada que ver con los gustos de Javi, otro soltero de esta semana.

Evelyn, su cita, está buscando algo que no sea temporal “que no sea un rato, yo estoy más chapada a la antigua”. Al ver a Manuel, ha sentido que no era lo que esperaba, pero no le ha desagradado lo que ha visto. Ella es de Madrid y Manuel le ha dicho que llevaba un año en la capital. Evelyn se está tomando un año sabático después de haber estudiado psicología en Francia.

A Manuel le ha gustado mucho el físico y la forma de hablar de Evelyn, y ha empezado la cita con fuerza. Al llegar a la mesa, se ha quitado la chupa y le ha advertido a su cita “vengo con una camiseta bastante sugerente porque no me gustaría irme de aquí sin un beso”. La joven se ha reído, pero no le ha gustado nada “me ha parecido un poco flipado, no te conozco de nada”.

A Evelyn no le gusta nada el tipo de música que hace su cita

La cena ha comenzado hablando de salir de fiesta y Evelyn le ha dicho que no salía todos los findes, pero que sí de vez en cuando. Escucha mucha música latina y Manuel le ha dicho que él solo estaba enfocado en el techno. Ninguno de los dos era de ligar en una noche, pero parece que sí lo han probado. Ella ha querido saber si se ligaba mucho siendo DJ, pero él, le ha dicho que en su caso no era así.

Evelyn le ha dicho que no le gustaban las relaciones para un rato y él, le ha explicado que no buscaba nada serio, pero que no le importaría embarcarse en una relación. La joven tenía la sensación de que Manuel le estaba dando la razón todo el rato, pero que no era mal chico.

Manuel se ha dado cuenta de que los dos llevaban un cuarzo colgado del cuello y ha querido saber qué pensaba su cita del tema espiritual. Evelyn le ha dicho que a ella había cosas que le daban miedito. Eso sí, han coincidido en que la naturaleza te producía sensaciones “eso sí, pero luego siento las hormigas…”. La soltera ha sentido que era bueno que Manuel hiciera cosas muy diferentes a ella porque eso les podía enriquecer.

Manuel intenta ganarse un beso de Evelyn por todos los medios

A él, le ha gustado mucho la actitud de Evelyn “es educada, refinada y eso es guay”. En el reservado, Evelyn ha querido saber si Manuel era de besar en la primera cita porque ella no. Manuel le ha contado que algunas veces sí y le ha dicho un par de tácticas que tenía. El joven se ha luchado un beso, hablándole de un avión que pasaba, pidiéndole probar su pintalabios, pero nada. Eso sí, está convencido de que en la segunda cita “cae”.

En el momento de la decisión final, Manuel se ha hecho de rogar, pero ha dicho que sí quería repetir. Ella ha sido sincera y le ha explicado que también quería seguirle conociendo porque sentía que eran muy diferentes, se podían aportar cosas nuevas y le parecía un chico muy divertido.