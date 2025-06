First Dates 06 JUN 2025 - 22:06h.

Manuel sale corriendo del reservado de 'First Dates' al sentir que su cita quiere un acercamiento ¡No te pierdas el momento!

Un soltero de 'First Dates' desvela lo peor que le puede pasar a un gallego en el amor

A Manuel le dicen que tiene dos caras porque es Géminis, pero él tiene la sensación e que tiene 20 personalidades porque tiene muchas cosas en su mente. En ‘First Dates’ está buscando a un chico con conversación y que tenga libertad sexual “me gusta que me digan ‘vamos a hacer un trío, vamos a probar…”. Unos gustos parecidos a los de Camilo, otro soltero del programa.

A Enrico, su cita, le gustan las axilas “me gusta el olor, me gusta el pelo, es algo que en la cama se puede disfrutar también, pero la gente no las valora mucho”. Al ver a Manuel, ha visto a un chico muy guapo “me gusta su sonrisa, me encanta su cara”. A Manuel, Enrico también le ha parecido guapo, pero no le ha gustado.

Enrico se sincera con su cita y le habla de su falta de audición

Enrico ha comenzado la cena confesándole a su cita que era un poquito sordo y que tenía un audífono porque escuchaba solo el 60%, pero que llevaba una vida normal e incluso, ha bromeado “si roncas por la noche, no me doy cuenta”. Manuel ha querido saber si era de nacimiento y él, le ha contado que sí, que fue por sufrimiento fetal, pero que sus padres no se dieron cuenta hasta que tenía 7 años.

Manuel estaba convencido de que Enrico no era su tipo y se ha tomado la cita con mucha relajación. Le ha contado que era un tipo muy libre y que le solía pasar que quedaba con gente y se acababa el tema de conversación, Enrico el ha dicho que a él también le había pasado, pero Manuel sentía que le estaba dando la razón para agradarle.

A Manuel no le gustan nada los pies: “He tenido experiencias horribles”

Manuel ha querido saber qué signo era su cita y Enrico le ha dicho que era Piscis, pero que no sabía nada de horóscopos. El soltero tenía la sensación de que Enrico no sacaba ningún tema de conversación y le ha sacado el tema del sexo, y le ha dicho que él era activo y que le gustaba probar cosas nuevas. A su cita le ha parecido correcto, pero le ha dejado claro que él prefería las cosas bien hechas, aunque no fueran tan novedosas.

Además, le ha explicado que le gustaban “los pezones, las axilas, los pies… son cositas que encajan muy bien en lo que me gusta hacer…”. Manuel ha tenido muy malas experiencias con los pies, pero sí le gustan los pezones y las axilas, aunque no se ve probando nada con Enrico.

Manuel sale corriendo y va a llamar a su amigo: “Necesitaba contarte”

En el reservado, Manuel ha vivido un momento bastante tenso porque Enrico ha comenzado a decirle que era un chico muy guapo y se ha puesto tan nervioso, que ha salido corriendo. Ha tenido la necesidad de contarle a su amigo cómo estaba funcionando la cita y le ha dicho a Enrico que se iba al baño.

Mientras Manuel le contaba a su amigo que Enrico no le estaba gustando, él tenía la sensación de que la cita había funcionado y que habían tratado muchos temas. De hecho, no se esperaba que Manuel le diera calabazas en el momento de la decisión final y que le dijera que le gustaban las personas con más personalidad o iniciativa.