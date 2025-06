First Dates 06 JUN 2025 - 21:55h.

Descubre cuál es la sensación de un soltero gallego al descubrir que su cita es una mujer gallega de raíces ¡No te lo vas a creer!

Abel Jorge es un tipo muy positivo con la vida y tiene la sensación de que tiene a un Dios que le cuida. Está jubilado y se dedica a viajar, salir con los amigos, jugar al pádel… Ha estado casado un par de veces, pero no le ha salido bien. Asegura ser un tipo “Tan romántico que cuando veo una porno me quedo hasta el final a ver si se casan y siempre me han defraudado”. Eso sí, le ha dejado claro a Carlos Sobera que con su cita de ‘First Dates’ le gustaría tener una relación de no verse todo el rato porque eso le agobia, nada que ver con lo que quería Paz.

A Jorge no le gusta que su cita sea gallega y no esté jubilada

Asun, su cita, es una mujer gallega de raíces profundas y al ver a Jorge ha tenido claro que “está de buen ver, no tiene desperdicio”. También le ha gustado que Jorge fuera gallego. Ella está trabajando en atención a personas mayores y él no se ha visto haciéndole la cena a la ocho o limitando sus viajes por trabajo. El soltero no se ha venido abajo del todo, pero no ha comenzado la cita con mucha ilusión.

Jorge tiene claro que “lo peor que le puede pasar a un gallego es casarse con una gallega”, pero ha comenzado la cita interesándose por los orígenes de su cita. Asun lleva 17 años divorciada y luego ha tenido parejas, pero no de convivencia. Jorge le ha explicado que él necesita tener su tiempo y que su pareja tenga también una vida hecha y que no necesite estar todo el tiempo con él.

Asun tiene un tono de voz alto y su cita se siente incómodo durante la cena

Él tenía claro que no quería conocer a ninguna gallega y ella, le ha dicho que está buscando “un príncipe con los pies en la tierra”, pero Jorge no la sabido a qué se refería y Asun tampoco se lo ha aclarado. A Jorge le ha incomodado que Asun hablara muy alto y no sabía cómo hacer para que bajara el volumen. Al soltero no le estaba gustando nada la cita y no entendía muy bien lo que Asun le explicaba.

Asun le ha contado que salía mucho a caminar y que le encantaba bailar, pero cuando él, le ha dicho que iba a clases, ella le ha dicho que no, que ella bailaba a su bola “no me gusta que me pongan márgenes”. Asun ha dicho que sí a una segunda cita porque había estado muy cómoda con Jorge y la conversación había sido fluida, pero él le ha dicho que no quería repetir en plan pareja.