First Dates 05 JUN 2025 - 22:55h.

Nashme es muy de improvisar y se inventa sus propios chistes. Descubre cómo ha reaccionado su cita de ‘First Dates’ al escuchar la respuesta

El tierno final de la cita de ‘First Dates’ de dos solteros que bailan un pasional tango

Compartir







Nashme está acostumbrado a que le digan que se parece a Diego Velázquez porque “soy un chico delgado, con el pelo rizado y sobre todo, por el bigotillo”, pero él siente que a nivel personal se parece más a los pintores del romanticismo. Vive en Madrid y está trabajando de recepcionista en una empresa de alquiler de coches, pero el ha contado a Laura Boado durante su presentación en ‘First Dates’, que ha estudiado Diseño de Interiores. Le encanta el arte y los videojuegos, igual que a Rafa.

Su sitio preferido para tener una cita perfecta es el Museo del Prado y luego dar un paseo por el parque de El Retiro “A mi cita le enseñaría primero El descendimiento de Van der Weyden porque es un cuadro que tengo la necesidad de ver, aunque no es de mis favoritos”. En el programa, le gustaría encontrar a “una persona que me dure el resto de mi vida y con eso bastaría”.

Una visita al Museo del Prado y un paseo por El Retiro, la cita perfecta para Nashem

Ainhoa, su cita, solo ha tenido una pareja que la dejó porque le daba ansiedad estar con ella y unas flores que le regaló. Al verla, Nashme ha sentido que era una chica muy guapa y le ha dicho que le gustaba mucho su camiseta y su maquillaje “es muy original”, pero ella no ha sentido lo mismo “no es mi tipo, no me gusta su pelo”.

El soltero se ha interesado por los estudios de su cita y ha sentido que era una buena persona porque había estudiado auxiliar social. Antes de llevarlos a la mesa, Laura Boado le ha advertido de que Nashme le tenía una cita preciosa preparada.

Aprovechando que uno de los platos contenía marisco, Nashem ha querido saber si su cita sabía de dónde venía el nombre y le ha contado un divertido chiste “si viniera de Francia se llamaría Francisco”. El soltero es mucho de inventarse chistes en cada momento.

El reto diario de Ainhoa: “Superar los 10.000 pasos”

Ainhoa le ha contado que era muy de anime y el soltero ha compartido sus gustos. A ella también le gusta la fotografía, el senderismo y tiene un reto diario de hacer más de 10.000 pasos. Él, le ha confesado que era vago, pero que terminaba llegando a los 10.000 pasos sin pretenderlo.

En el amor, a Ainhoa le ha ido un poquito regular y Nashem le ha contado que solo había tenido una experiencia con una chica y que, al no salir casi de casa, le resultaba complicado conocer a gente. A Ainhoa no le ha gustado mucho que fuera tan casero porque ella no iba a ser su madre para sacarle a la calle “no soy su dueña como si fuera un perro”.

Ainhoa es Capricornio y a su cita le ha parecido muy divertido que cumpliera los años el Día de los Santos Inocentes “es muy fácil de recordar”. Él es Cáncer, pero le ha dejado claro que no le iba a decir el día porque si la gente no te felicita “no cumples años y así te mantienes joven toda la vida”.

Ainhoa no quiere desvelar sus talentos sexuales: “Los tiene que descubrir mi pareja”

Les ha tocado hablar de sexo en el Rasca del Amor y Nashme ha tenido la sensación de que se iban a tener que pelear porque os dos eran muy activos. Ainhoa le ha dicho que no tenía talentos sexuales y que si los tenía solo quería que los descubriera quién fuera su pareja en un futuro. El soltero ha reaccionado muy bien y ha cambiado de tema “me gusta como te has maquillado las pestañas porque van cambiando de color”.

Ainhoa se ha sorprendido y ha tenido la sensación de que se había maquillado mal de hecho, ha sacado el móvil para comprobarlo y todo. En el momento de la decisión final, Nashme ha tenido claro que quería repetir porque Ainhoa le había parecido una chica muy guay, pero ella le ha dicho que no repetiría porque no era su tipo “no veo más de una amistad, no me gustas, no me gustas nada”.