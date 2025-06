First Dates 04 JUN 2025 - 22:40h.

Matías no puede contener la risa al ver a la cita de Fari y saber que le puede entregar el afrodisiaco “Guillermo del Toro vas a ser tú hoy”

Una soltera pone el broche final a su cita con una sorpresa que deja alucinando al restaurante

Compartir







Fari es una chica mona a la que le gusta arreglarse y que le suba la autoestima. Vive en Haro, en La Rioja, pero sus orígenes están en Ghana, un país africano con muy poca libertad para la mujer. Le ha contado a Carlos Sobera que en el amor, su única relación de verdad fue la última, ya que antes se había tenido que casar por conveniencia por expreso deseo de sus padres “cuando tienes la mayoría de edad te dan al hombre con el que ellos creen que te va a ir bien”. Ha traído a ‘First Dates’ uno de los productos que en África utilizan los hombres para aumentar su potencia sexual, algo que no parece hacerle falta a Paco.

La soltera le ha explicado al presentador de ‘First Dates’ que había pensado regalárselo a su cita si la cosa iba bien “igual hay tema”. Para ella, el sexo es una de las cosas más importantes “La vida se define en la comida y el sexo, si me quitas el sexo, dejemos de comer también”. Carlos Sobera, alucinado, ha bromeado con ella y le ha sugerido que le diera una cucharadita a su cita y “el resto me lo quedo yo”.

Guillermo, su cita, vive del arte “pinto cuadros, es mi pasión y disfruto haciéndolo” y sueña con llegar a ser un Da Vinci o un Picasso. Al recibirle, Carlos Sobera le ha dado la mano y él se ha sorprendido porque no esperaba darle la mano, a lo que el presentador ha reaccionado con un “si quieres darme el pie…”. El soltero es de La Rioja y nada más saludarle, Matías ha bromeado con un “Guillermo del Toro va a ser este”.

A Fari no le gusta el físico de su cita: "Ay, Dios mío"

A Fari la ilusión le ha durado muy poco porque nada más verle, ha exclamado un “Ay, Dios mío” y es que no le ha gustado nada su físico. Guillermo estaba muy nervioso y de repente, se ha acordado que había traído un regalo para su cita y otro para ‘First Dates’. Se ha sacado del bolsillo dos papeles arrugados y le ha entregado un dibujo a Fari, más artístico y otro, más grafitero a Carlos Sobera. El presentador se ha quedado a cuadros y le ha soltado un “estoy por darte una cucharada de miel”, antes de darle las gracias. La soltera también se ha mostrado agradecida, pero no le ha gustado demasiado el dibujo de su cita.

Los solteros han comenzado la cita hablando de sus edades y sus profesiones. Guillermo le ha contado que tenía 31 años y que se dedicaba a la pintura. Fari ha sentido que no era serio con la vida porque no entendía que alguien pudiera vivir de la pintura. Él ha intentado explicarle que con la pintura ganaba dinero “un mural, una semana, 1.500€ o vendo cuatro cuadros, 3.000€”, pero ella no podía dejar de pensar en el dibujo del mar con el amor hecho a boli que le había regalado hacía un momento.

PUEDE INTERESARTE Una soltera pone el broche final a su cita con una sorpresa que deja alucinando al restaurante

El soltero vive con sus padres porque hay épocas en las que no puede mantenerse con su trabajo en la pintura. Fari ha tenido la sensación de que iba a vivir con sus padres eternamente y que no tenía ningún futuro vendiendo cuadros. Pero él, confía en él y además de vivir de la pintura, quiere ahorrar para viajar.

Fari ha querido saber si su cita había tenido alguna relación y si quería tener hijos. El soltero ha sido sincero y le ha dicho que el tema de los hijos le cortaba un poco “bastante tengo yo conmigo, no estoy preparado”. No ha tenido pareja seria porque él es un alma libre y ha buscado más bien rollos. Fari estaba alucinando porque sentía que su cita no sabía lo que quiere. Eso sí, le ha soltado de golpe que con ella no había sentido nada especial.

Guillermo es sincero con su cita: "No hemos conectado"

Ella no se lo ha tomado a mal y le ha dicho que ella había traído un botecito de poción para darle fuerza a los hombres, pero que no se lo podía dar porque “si se te levanta, no te puedo ayudar”. Guillermo lo ha entendido perfectamente “es verdad, no hemos conectado”.

En el reservado, los solteros se han atrevido a cantar una canción, pero ha resultado ser un auténtico desastre. Guillermo no se sabía la canción y ha decidido improvisar, algo que a Fari no le ha gustado nada “yo canto fatal y encima con Guillermo, prepararos, mañana viene el huracán de la lluvia y no podemos ni ir a trabajar”. Fari lo estaba intentado, pero no encontraba por dónde coger a su cita.

En el momento de la decisión final, Fari y Guillermo han estado de acuerdo en que no habían congeniado, pero cuando ella ha escuchado que no le había gustado su físico, se ha molestado un poquito y le ha pedido explicaciones, pero Guillermo no ha querido dárselas “no hemos congeniado y listo”.