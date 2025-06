Durante su cita en el restaurante, Humberto no se ve capaz de sacar el tema del sexo con Francisca por un motivo de su pasado

Una soltera pone el broche final a su cita con una sorpresa que deja alucinando al restaurante

Compartir







Humberto ya tuvo un intento de encontrar el amor en ‘First Dates’, pero no salió bien porque su cita le llamó “clásico”. La última vez que tuvo pareja fue hace siete años con una inglesa, pero la cosa no terminó de fluir porque ni él hablaba inglés, ni ella español. Sin embargo, reconoce que de joven no tenía ningún problema para ligar y no por él, si no por su atractivo olor. En esta ocasión, vuelve al programa para encontrar a esa persona que consiga cambiar su forma de vivir porque tiene ganas de evolucionar y hacer una vida nueva con una persona nueva.

Su cita es Francisca, quien siente recelo por que se revele su edad. Es de Murcia, por lo que están relativamente cerca ya que el soltero viene desde Alicante. Humberto, al verla, tiene buenas sensaciones, de hecho reconoce que le encanta por su pelo rizado y su sonrisa. A la soltera parece haberle gustado también, pues lo considera un hombre corpulento y sin muchas arrugas.

La complicidad traspasa la pantalla

Empiezan hablando sobre cómo les ha ido la vida. Francisca le confiesa que ella se quedó viuda hace cuatro años, mientras que Humberto afirma estar más acostumbrado que la soltera a cambiar de pareja. Sin embargo, hay algo que preocupa al soltero y es que, según él, se suele sentir un mayor recelo con las personas viudas por si no están tan dispuestas a encontrar el amor de nuevo: “Os cuesta más trabajo olvidar”. Pero no es el caso de Francisca, puesto que ella afirma haber tenido más parejas después de su marido, un dato que tranquiliza a Humberto.

A lo largo de su cita, la soltera le confiesa la paz que le ha dado haberle visto al entrar: “Me has encantado”. Un sentimiento que también ha sentido alicantino. Una declaración que le ha dado ‘alas’ a Francisca: “Me deja tranquila que le haya gustado yo porque así veo que podremos emprender una relación”

La afinidad entre Humberto y Francisca se palpa en el aire. Ambos sienten especial curiosidad por las caravanas, el soltero porque tienen un camping cerca de su casa en el que ve a parejas disfrutar en este vehículo, y la soltera porque ha tenido una de ellas durante 30 años. Sin embargo, en su momento a solas, Francisca reconoce que ya no tiene tantas ganas de viajar como antes.

La razón por la que Humberto siente timidez para hablar de sexo

En un momento dado de la cena, el soltero se ve con fuerzas para confesar a su cita algo que lleva un rato pensando: “A mí me cuesta más trabajo hablar a lo mejor contigo de una forma más sexual, por decirlo de alguna manera, porque creo que estás unos cursillos más atrás”. Y es que, al haber estado casada durante 30 años, el soltero considera que, en un matrimonio tan largo, su marido y ella tuvieron que dejar de tener sexo hacía mucho tiempo. “¿Cómo le vas a decir ‘Te voy a comer las ñañas, mi vida’?. Se queda asustada”.

Sin embargo, el soltero finalmente se anima y le introduce el tema dejándole caer que para tener confianza y sexo con una persona, primero debe haber confianza y respeto por la otra persona. "No somos niños y si te he visto no me acuerdo. Nosotros necesitamos una confianza, darnos cuenta de que nos gustamos y somos compatibles", señala.

A Francisca le ha encantado esta declaración de intenciones. De lo contrario se hubiese sentido "intimidada por una persona que quisiera ir demasiado deprisa".

La decisión final

Francisca y Humberto llegan a la decisión final sonrientes. “Me has parecido muy alegre y muy divertida”, asegura el soltero. Lo mismo le pasa a Francisca, quien afirma que le ha encantado la cita: “Me gustaría volver otra vez a seguir conociéndonos”. Humberto propone acercarse hasta Murcia para verla en otra ocasión porque, a pesar de que le separan unos 80 kilómetros, “si voy pensando en ti me parecerán 50”. Ambos salen del programa decididos a tomar algo y bailar una bachata.