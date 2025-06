Jessica, además de darle un detalle al inicio de su cita, decide sorprender a Sergio con una actuación que desata los aplausos en el restaurante

Jessica tiene 56 años, es chófer y cantante. Vive en Benidorm, Alicante, y es una mujer a la que le gusta trabajar y ganar dinero para después gastarlo porque, si un día se va de este mundo, el dinero no se lo va a llevar al cielo. Estuvo casada 24 años con un hombre griego con el que tuvo tres hijas y habla siete idiomas por la diversidad cultural de sus familiares. Llega a 'First Dates' para encontrar a su hombre ideal: amable, no fumador y que juegue al golf. De hecho, le ha traído una pelota a su cita a ciegas como detalle. Su última relación fue con un hombre millonario con el que, asegura, se lo pasó muy bien y con el que pasó 3 años. Sin embargo, su relación se rompió cuando este cayó enfermo y le dijo que tenía que disfrutar de la vida.

Ella espera sentada en la mesa a quien será su cita: Sergio, 52 años, contable. Su nombre de Whatsapp es una declaración de intenciones: ‘Carpe Diem’, disfruta el momento. Es un hombre que practica numerosos deportes, pero cuando ve el detalle que le asegura a Carlos Sobera: “Golf no”. Pero esto no es un problema para él porque está dispuesto a que la soltera le enseñe. La primera impresión de Jessica es positiva: le ha gustado. Por el contrario, a Sergio no le convence cien por cien porque, confiesa, le gustan “más delgadas”.

Más cosas en común de las que pensaban

A Jessica no le importa que no juegue al golf, ni si quiera que no quiera aprenderlo porque pueden practicar el senderismo mientras él le coge el bolso, asegura. Él demuestra ser igual de detallista que ella, pues en vez de traer una pelota de golf, ha traído otro regalo para ella: un botecito para el bolso para transportar su perfume.

Mientras hablan, Sergio se da cuenta del marcado acento de la soltera. Ella es de Benidorm, pero estudió en Holanda y vivió en Grecia. El soltero le cuenta todos los países en los que ha estado, un dato que agrada a Jessica ya que viajar abre las mentes al conocer diferentes culturas: “Eso es un plus”.

También tienen en común su pasión por el baile, pero hay un dato que llega a sorprender a la soltera: Sergio ha ido a eventos de baile. “Entonces, eres experto”, le dice ella. Sin embargo, el soltero quiere quitarle hierro al asunto asegurando que no tanto.

La sorpresa de Jessica a su cita a ciegas

De repente, Jessica desaparece y entra Matías, el camarero del restaurante del amor más conocido en televisión, para anunciar algo muy especial: una actuación “maravillosa” de ‘Mamasita’. Entre aplausos, la soltera entra a la sala con micrófono en mano para deleitar a los comensales y a su cita con una canción lenta en inglés.

Por su parte, la soltera confiesa que como no tenía claro si iba a cantar o no, se apuntó la letra para que no se le olvidara durante la actuación. "Si puede Julio Iglesias, yo también puedo", asegura a cámara.

“Jessica canta bastante bien, no me extraña que, digamos, lo haga profesionalmente”, asegura en el confesionario Sergio. Al sentarse en la mesa de nuevo, ella le confiesa el comodín que había traído porque se pone muy nerviosa y llevaba "años sin cantar”

La decisión final

Cuando les hacen la gran pregunta, la soltera confiesa que sí que le gustaría seguir conociendo "poco a poco" a Sergio fuera del restaurante. Al ver su reacción, ella le dice: "Si tú quieres, si no pierdes". Al parecer, la soltera había visto su pensamiento en sus ojos, pues Sergio no quiere tener una segunda cita con ella. "No he sentido esa atracción a primera vista, pero podemos darnos los teléfonos", apunta.