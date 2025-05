First Dates 27 MAY 2025 - 23:15h.

Rafael es un tipo extrovertido al que le gusta hacer bromas y que quiere que la gente tenga siempre una sonrisa. Su estilo de vida es el punk, le encantan los conciertos y pasarlo bien. Está estudiando música y aunque no es profesional “me defiendo”. Siente que con la música te puedes relacionar muy bien con la gente. En el amor, hace casi tres años que se terminó su relación y quiere volver a enamorarse “alguna punky habrá para mí”.

Silvia, su cita, suele vestir de negro porque le gusta el color y porque su estilo va más con el negro. Le gusta el punk, rock, punk inglés “es lo que ha escuchado siempre en casa”. Al verla, Rafael ha flipado con su look, igual que le pasó a Daniel hace unos días, “su rollo punky, su tatuaje, me ha molado”. Han descubierto que vivían más o menos cerca, pero Silvia le ha dicho que a ella las motos, no le gustaban y él tiene una de 125cc. “no pasa nada, tengo coche ‘papá, déjame el coche”. Han hablado de piercings y a Silvia le ha parecido que, aunque no era tan punky cómo él, parecía un tipo con rollo y buena gente.

Silvia no se ve tan punky cómo su cita, pero le gusta su rollo

Ya sentados en la mesa, han hablado de relaciones y Silvia le ha dicho que llevaban 5 años juntos, pero que la monotonía acabó con su relación. Rafael le ha dicho que todo había que verlo con positividad y que si se había acabado es porque tenía que conocer a otras personas. Silvia ha visto a un tipo muy agradable y muy familiar que sigue viviendo con sus padres.

El joven le ha explicado que su padre era muy mayor y que le tenía que ayudar, pero que él tenía su propia vida y entraba y salía libremente. Incluso, le ha contado que iban amigos a su casa a tocar la batería y eso, a ella le ha gustado. Rafael, le ha pedido a Silvia que le recordara su nombre y ella ha hecho lo mismo. El soltero le ha dicho que se llamaba Rafa porque “Raphael ya hay uno y es muy grande”. De hecho, no ha dudado en cantarle un poquito del “Digan, lo que digan…”.

Rafa tiene un perrito del Barça: "Celebra los goles con la patita"

A Silvia le gustan los animales y está estudiando educadora canina, un trabajo que a Rafa le ha molado su curro porque él tiene dos perritos. De hecho, le ha contado que uno de ellos era el Barça y que celebraba los goles con la patita “eso sí, el otro es del Madrid”. Los dos rondan los 40 y se han considerado que están de moda “somos vintage”. Rafa estaba todo el rato haciendo bromas y sin parar de reírse, pero a Silvia más que hacerle gracia, le han agobiado un poco porque le estaban resultando un poquito excesivas.

En el reservado se ha atrevido con un temazo de Héroes del silencio en el karaoke y Rafa se lo ha pasado genial “de maravilla, un 10”. Ella ha vivido momentos divertidos, pero ha tenido claro que no iría a un karaoke con él ni que repetiría la cita en plan pareja “me has caído superbién, pero en plan romántico, no”.