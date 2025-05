First Dates 27 MAY 2025 - 23:05h.

Angelito alucina con la dramática historia de okupación de su cita: “Estuve acogida con inmigrantes que venían en patera”

Un soltero de León saca en ‘First Dates’ su lado más atrevido: “Tenemos fama de cabezones y cazurros”

Compartir







Los que le conocen le llaman Angelito, pero a él no le importa porque está acostumbrado y le suena mejor que “don Ángel”. Al hablar con Carlos Sobera, le ha dicho que le conocía desde hacía muchos años porque había tenido su propio medio de comunicación y había sido funcionario los últimos años. Tiene una buena jubilación e intenta disfrutar y pasar el menor tiempo posible en Madrid. Le gustan los deportes de riesgo y es motero, cómo Roberto. Su esposa murió hace dos años y aunque estaban divorciados, eran muy amigos y estuvieron juntos hasta el final.

Está buscando a una compañera de viaje y le gustan las mujeres espontaneas, con cierta cultura y “con una sonrisa cautivadora”. Ana Isabel, su cita, se fue a Inglaterra por primera vez con 24 años y se fue a estudiar “estuve 12 años, estudié inglés, informática, me saqué un máster de profesorado…”. Es una mujer positiva y optimista y cree que todo lo que uno se propone se puede hacer.

Al ver a Angelito ha visto a un tipo limpio, educado, elegante y le ha contado que había estudiado fuera, pero que vivía en Madrid igual que él. Los solteros han comenzado la cena hablando de su forma de vivir la vida y Angelito le ha contado fue empresario de medios de comunicación, pero que la crisis del 2008 le dejó sin nada “perdí hasta mi casa en el centro de Madrid”, pero que la vida le dio una nueva oportunidad con 57 años y regresó a su trabajo en la administración.

Ana Isabel narra su dramática historia de vida: "Estuve acogida con inmigrantes que venían en patera"

Ana Isabel ha sentido que su cita era un hombre muy educado y culto. El soltero ha querido saber con quién vivía su cita y ella le ha contado que lo pasó muy mal porque tuvo su casa okupada durante 8 años y la llegaron a echar de su casa porque se le acabaron los ahorros “he vivido de acogida con inmigrantes que vienen en pateras y he vivido con ellos, es una experiencia, he pasado un infierno”.

Ahora está bien y vive con su gatito “es genial, mejor que las personas, me espera en la cama todas las noches”. A Ángel no le gustan nada los gatos, aunque a veces se los tiene que cuidar a sus amigas “yo soy más de perros”. Angelito se ha interesado por el tema del deporte y Ana Isabel le ha dicho que salía a correr, pero que no corría. Él le ha dado la razón “yo tampoco, correr es de cobardes”, pero el ha contado que él era boxeador titulado, que había realizado vuelo con motor… Y algo le ha hecho pensar que no le podría seguir el ritmo.

Ana Isabel se toma un licorcito cuando sale a bailar para animarse porque le encanta bailar. Su cita ha querido saber dónde iba a bailar y ella le ha dicho que le gustaba salir por la zona de Serrano y Avenida de América, algo que a Angelito tampoco le ha gustado porque él va a los templos de la música house y no la ve dentro.

A Angelito no le gusta el ambiente de Serrano, es más de los templos del house

La soltera ha querido saber qué buscaba su cita y el periodista jubilado le ha dicho que buscaba a una mujer con cierta cultura, con la que poder hablar de todo. Está buscando a una compañera de vida, pero en Ana Isabel no estaba encontrando a la mujer que estaba buscando físicamente. Eso sí, le ha ofrecido conocerse un poquito mejor y ver qué podía surgir.

El soltero nos ha confesado que está enamorado de una mujer que no le hace ni puñetero caso “de la mujer que aparece en mi foto del WhatsApp”, pero que es muy pesado y que tiene la sensación de que terminará haciéndole caso. Le ha pedido a Ana Isabel permiso para invitarla a cenar, pero cuando ella le ha dicho que sí le gustaría repetir, le ha explicado que podían tomarse algo, pero en otro plan porque no era el perfil que estaba buscando.

Ana Isabel ha querido saber cómo era su tipo de mujer, pero Angelito no se ha mojado, le ha dicho que eso era algo muy complicado y se ha despedido con un “ha sido un placer, hasta la próxima, si está de Dios…”.