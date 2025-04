Xiomara pierde los nervios ante la mala educación de su cita en ‘First Dates’: “Creo que tú no eres Brad Pitt”

En ‘First Dates’ hemos visto citas románticas, surrealistas, cariñosas, impertinentes, groseras, pasionales, pero nunca habíamos sido testigos de una cita tan desagradable como la que ha protagonizado Ángel y Xiomara. Ella ha intentado ser educada, pero ha terminado estallando ante el lenguaje “superagresivo” de su cita. Nada que ver con la cita educada que han protagonizado Fabiola y Franco en la mesa de al lado.

Xiomara ha entrado en el restaurante de ‘First Dates’ desfilando como modelo que es y nos ha contado que es una mujer bastante valiente, extrovertida y sin miedo. Sobre todo se ha dedicado a hacer videos musicales y pasarelas internacionales, pero ahora es relaciones publicas y organizadora de eventos. Está en un momento tranquilo de su vida, un momento de reflexionar y cambiar lo que ha hecho mal.

Le ha contado a Carlos Sobera que le gustaría que su cita fuera una persona honesta, simpática “un hombre que me cuide, que sea sincero y educado”. Cualidades que esperaba que tuviera, Ángel, su cita. Es un tipo que ha tenido solo dos relaciones serias, pero innumerables rolletes. Ha llegado a ‘First Dates’ casi sin dormir y aunque no nos ha contado qué había estado haciendo, sí ha explicado que siente que el amor es un 99,9% mentira “hemos venido aquí a procrear”.

Ángel comienza la cita juzgando las lentillas de su cita: “No son naturales”

Al ver a Xiomara ha sentido que le gustaba su cuerpo, pero que su cara no le atraía nada y que así no le despertaba ningún tipo de interés. Aun así, ha intentado saber algo más de ella. A la soltera le ha pasado un poco lo mismo. No le ha gustado físicamente, pero ha querido darle una oportunidad y ha sido mucho peor todavía. No le ha gustado nada la forma de expresarse de Ángel “Estaba súper incómoda quería que la cita se acabara en ese momento”.

Él ha querido saber si los ojos azules de Xiomara eran naturales y ha cuestionado que usara lentes de contacto. Además, al llegar a la mesa, le ha soltado a Carlos Sobera un “me voy a dormir aquí mismo”. Una frase ante la que el presentador no daba crédito “venimos primero Matías y luego yo, y te espabilamos… Con semejante mujer delante”. Xiomara se ha sentido horrorizada y él ha querido salir del paso “era un chiste, para romper el hielo”.

Los solteros han comenzado a conocerse sin ningún tipo de gana, pero lo han hecho. Ángel le ha dicho que había tenido pareja “he sido malo y han sido malas conmigo también”. Al parecer, el soltero se enamoró entre 2019 y 2021, y desde entonces ha jugado a ser malo y utilizar a las mujeres. Xiomara ha querido saber qué había cambiado y él le ha dicho que era más maduro, pero que en el fondo quería pasárselo bien.

Ángel, a su cita: “Esos pechos no son naturales, no, ¿no?”

Xiomara estaba muy sorprendida porque ella buscaba conocer a alguien especial y con Ángel no tenía ningún tipo de química. Él le ha soltado de repente un “Esos pechos no son naturales, no, ¿no?” y Xiomara no daba crédito “en la vida me había encontrado con una persona tan difícil de llevar, tan maleducada. Un capullo total”.

Ángel le ha contado que era entrenador personal y en modo vacile le ha dicho que si quería que la entrenara, solo tenía que conectarle por Instagram “culo, brazos, bíceps…”. Xiomara ha intentado mantener el tipo, pero no daba crédito “Se quería hacer el guay, iba de conocedor de deportistas y está zumbado de la cabeza”. De hecho, le ha soltado un “estoy hecho un demonio, Dios me ha hecho demonio” y ella no ha tenido más remedio que decirle “la verdad es que eres muy malo”.

El soltero ha tirado por el tema sexual y ha rematado la surrealista conversación con un “en la cama soy muy malo, el terror de las nenas. Soy muy activo en la cama y me gusta el sexo duro”. Xiomara le ha dicho que ella era todo lo contrario y que las apariencias engañaban.

Xiomara estalla contra Ángel: “Me pareces muy agresivo, superagresiva la manera en la que te has expresado. Un capullo total”

Ángel ha querido saber si Xiomara fumaba y al escuchar que sí, ha flipado. Él oída el tabaco y no ha dudado en soltarle un “decepción total”. Xiomara se ha mantenido educada, le ha dicho que hacía bien en odiar el tabaco y que tanto como decepción, no “normal”. Él esperaba encontrar algo interesante en ‘First Dates’, pero no puesto nada de su parte. De hecho, sin venir a cuento, ha vuelto a hablar de los pechos de la soltera “Te veo la cara, pero solo puedo mirar tus pechos”.

Xiomara no entendía nada y le ha dicho que sentía que estaba un poco confundido, algo ante lo que él le ha dicho que actuaba en función de lo que tenía delante. Incluso, le ha dicho que, si le hubiera gustado, igual no se hubiera comportado así. Ella ya no podía más y le ha dicho, eso sí, muy educada, que la cita era un poco ridícula “se trata de hablar de amor, pero has venido con una actitud poco respetuosa… me pareces muy agresivo, superagresiva la manera en la que te has expresado y creo que tú no eres Brad Pitt, y tienes unas cosas aquí…”.

Ángel se ha quedado un poco paralizado y le ha dicho que era un poco de sentido del humor, pero ella ya no podía más “ya no lo aguanté más, traté de ser educada, pero con esta persona, no podía”. Tras unos segundos de impacto, Ángel se ha sentido ofendido y ha vuelto a la carga. Le ha dicho a Xiomara que era maleducada “te faltan valores” y ha dejado claro que él no se consideraba un actor de Hollywood.

Carlos Sobera interrumpe la cita: “¿Qué está pasando aquí?”

La situación estaba llegando a un nivel de tensión muy elevado. Ángel sentía que Xiomara iba de diva y que desde el principio le había mirado por encima del hombro, cuando Carlos Sobera ha tenido que intervenir. Ángel le ha dicho que su cita le había faltado al respeto y ella ha flipado “tú lo vas a ver, no ha habido respeto ni química ni nada”.