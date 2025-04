Lucía es escritora y esperaba encontrar a un auténtico James Bond en ‘First Dates’, descubre cómo ha reaccionado al conocer a Ignacio

Lucía, tras dar calabazas a Ignacio: “Te veo por el metro”

Un soltero de Cádiz se queda paralizado con la intensidad sexual de su cita en ‘First Dates’: “¿Cómo los Nolotiles?”

Lucía se considera una persona impulsiva y que cree firmemente en el amor. En este momento es cocinera, pero está trabajando en un proyecto personal y ha comenzado a escribir su primer libro. Una aventura épica en la que intentado plasmar el mundo de ahora, pero metido en una aventura del siglo XVIII. No ha encontrado todavía al amor de su vida, pero tiene clarísimo cómo es y se lo ha descrito a Carlos Sobera. Todavía le queda mucho para alcanzar a Maquial, que lleva 30 publicaciones.

Lucía está buscando a un chico empática, inteligente, con metas en la vida y luche por ello, que le gusten los animales, que haga deporte y que tenga buena relación con su familia y amigos. Físicamente, quiere que se cuide. El presentador ha alucinado con tanto detalle, ha sentido que se notaba que escribía y ha descrito a su cita perfecta como una auténtico James Bond.

Ignacio, su cita, tiene 21 años, pero tiene la sensación de que las épocas de los 80 y los 90 son las que más le pegan “por el estilo de música, el estilo de vida, me hubiera gustado vivir esa época”. Al ver a Lucía, le ha gustado su físico, su forma de vestir y la belleza de su rostro. Ignacio le ha contado que trabajaba en el metro de vigilante y ella se ha quedado un poco sorprendida. La realidad es que Ignacio no le había gustado mucho “la perilla y la altura, si no me sacas más de media cabeza, no, es un requisito”.

Lucía sabe cómo es su chico ideal física y mentalmente

El soltero ha querido saber si su cita era muy fiestera y ella le ha dicho que no. Él es muy fiestero cuando está soltero, pero en pareja cambia por completo. Le ha hablado de sus planes de hacer el Camino de Santiago con unos amigos y Lucía le ha dicho que ella tenía ganas de hacerlo, pero ella sola, con su música y en plan “desconexión”. Le ha dicho que era una gran lectora “un libro de 1.000 páginas me lo leo en un día”, algo que a Ignacio le ha parecido “excesivo”, él no lee casi nada.

La joven le ha contado que había empezado a escribir su primer libro y él también lo ha visto como algo imposible. En pareja, Ignacio le ha dicho que, si su pareja era respetuosa y cariñosa, él era igual, pero si ella no era cariñosa, él era muy frío. Algo que a Lucía no le ha gustado nada “me parece que es tener cero personalidad”. Ella busca en pareja a un hombre empático, detallista, con metas en la vida… Lucía está buscando a alguien para casarse y tener hijos, algo que Ignacio todavía no lo tiene claro.

Lucía e Ignacio no encuentran nada que tengan en común

Lucía ha querido saber si su cita había sido infiel alguna vez y él le ha dicho que no, pero que sí había sido “mala gente”. Al saberlo, Lucía ha querido que le explicara un poco más y él le ha contado que su novia le engañó con su amigo y él terminó estando con la amiga de su ex.