Dos solteros de Barcelona toman la decisión final más rápida de la historia de ‘First Dates’

Descubre cuál ha sido la reacción de Rosa e Ismael cuando les han preguntado si tendrían una segunda cita juntos fuera de ‘First Dates’

Ismael no se cree a su cita en ‘First Dates’: “La veo un poco falseta”

Un soltero con la autoestima disparada aterriza en ‘First Dates’: “Tengo claro que feo no soy”

Para Ismael ha sido un auténtico placer conocer en persona al gran Carlos Sobera. Es un tipo muy sincero y detesta la falsedad. Le ha contado al presentador que se dedica al sector del taxi y que es “una locura, es 24x7”. Respecto al amor, espera encontrar a una persona que tenga empatía, a una mujer que se vista por los pies y que no tenga el síndrome de Peter Pan “hay que ser consciente de la edad que tenemos, yo no voy a mover el culo con una chavalita de 20 a una discoteca. Las hay que van a la discoteca con la hija y la hija pasa un bochorno… Se intentan poner unos leggins y parecen una morcilla de Burgos embutida”.

Al ver a Rosa, su cita, entrando por la puerta del restaurante, Ismael ha sentido que era muy mayor para él y al besarla, no ha sentido ningún tipo de olor, y él “cómo buen Tauro”, es mucho de olores. A Rosa, que también es de la zona de Barcelona, le ha pasado más o menos lo mismo “físicamente no es lo que buscaba”.

A Rosa le espanta que su cita sea taxista: “Mi padre lo era, sé lo que es”

Ya sentados en la mesa, Rosa ha querido saber el estado civil de su cita y al saber que llevaba 17 años divorciado y que trabajaba en el taxi, ha sentido que no era para ella “mi padre era taxista y sé lo que es”. Ismael le ha dicho que buscaba a una mujer que se vistiera por los pies, que buscara algo serio y que no se anduviera con medias tintas, algo que a Rosa le ha parecido perfecto, ya sabiendo que ese hombre no era para ella “me gustan altos, que se cuiden y un poquito más joven, estoy acostumbrada”.

Rosa no busca nada serio de primeras, prefiere que cada uno esté en su casa y le complemente en los aspectos que ella quiere. Un argumento que a Ismael no le ha convencido “la veo un poco falseta” y es que tampoco le había gustado “con todos los respetos, es una señora que parece mi madre”.

Ismael pone a prueba a su cita con el boxeo y con el cine español

La soltera le ha contado que hacía mucho deporte “hago pilates en barra y boxeo”, a Ismael le ha sorprendido y ha querido saber de cuántas onzas eran sus guantes, pero Rosa no sabía de qué le estaba hablando y él ha sentido que era humo lo que le estaba vendiendo. El soltero asegura que hace deporte en su casa, pero que no se obsesiona, algo que ella ha interpretado como que no le ponía muchas ganas.

Ismael es un apasionado del cine y le ha molestado muchísimo que Rosa le dijera que el cine español tenía muy poquitas películas buenas “siempre tirando por tierra lo nuestro, el cine español tiene películas muy buenas”. A la soltera le gusta mucho viajar sola y conocer a gente de toda España, pero no va a ligar con nadie, voy de vacaciones “para ligar me voy a una discoteca”.

Ismael, un apasionado de los viajes en coche: “Paras en Calahorra y te tomas un bocata de tortilla”

El soltero viaja mucho en coche y eso a ella no le gusta nada, ni viéndolo desde el punto de vista de Ismael “me paro en Calahorra y me como un bocata de tortilla que está tremenda, me paro en Lugo que hay un sitio que se come… Eso no lo puedes hacer con el avión”. La cita no tenía ningún punto de conexión “somos aguay aceite, y esos no se mezclan”, ha sentido el soltero.

Teniendo claro que no se gustaban y que no coincidían en nada, la cita se ha llenado de silencios. Ismael estaba deseando que la cita terminara “menos mal que los platos son pequeños”. Rosa ha intentado que la cita no fuera tensa y le ha dicho que ella era Leo y que le gustaba hablar muchísimo, que caía muy bien a la gente y que era muy sociable. Argumentos que han llevado a Ismael a pensar que era muy creída “y no sé de qué”.