Lorena está feliz de que su cita sea un guardia civil y no tiene tapujos a la hora de hablarle de su fogosidad, no te pierdas el divertido momento de ‘First Dates’

Jaime es un apasionado del crossfit y del gimnasio. Es guardia civil y está destinado en Vitoria, pero antes había sido militar y según le ha calificado Carlos Sobera, el soltero es un soldado del amor y ha tenido varias relaciones largas. Él no es de estar “cómo la abejita Maya”. El no es de poner vallas al campo “no tengo ni que forzar algo que no quiero ni frenar algo que sí quiero”. Busca a una mujer abierta y divertida, está abierto a todo, pero no a tener relaciones con su mismo sexo. Algo que no comparte con estos solteros.

Lorena, su cita, se ha presentado como una mujer a la que le gusta mucho el sexo “muy guarro” y que todavía no ha encontrado a un hombre que lo haga bien “que me complete”. Es una mujer deportista y se ha quedado un poco fría al ver que Jaime no era el moreno que esperaba. A él le ha gustado mucho que Lorena fuera deportista y tatuada.

A Lorena le encanta que su cita sea guardia civil: “Me gusta un hombre de traje”

La cena de Lorena y Jaime ha comenzado hablando de sus hijos. Ella le ha contado que tenía dos hijas de 8 y 14 años “las tengo casi criadas, estoy muy bien, muy a gustito…”. Jaime también tiene dos niños “de seis y dos, si nos juntamos, somos Los Serrano”. La soltera le ha contado que trabaja de cualquier cosa que le sale “no se me caen los anillos” y le ha encantado que su cita fuera guardia civil “me gusta un hombre de traje”.

Jaime le ha hablado de su pasión por el deporte y de que una lesión le hizo subir mucho de peso. La soltera busca a un compañero de vida, a un hombre que sea su amigo, su hermano, todo en uno, pero una relación con cierta libertad. Es una mujer muy fogosa “me enciendo muy fácilmente, me gustan los besos en el cuello”. A Jaime le ha tranquilizado que no fuera de relaciones abiertas, pero le ha asustado saber que a Lorena le gustaba mucho la cantidad “si son tres veces al día mejor”.

Jaime comprende el deseo sexual de su cita: “Mi hermana siempre lo dice”

El soltero ya se ha imaginado tomándose la pastillita azul “cómo los Nolotiles, tres veces al día, mejor”. Jaime nos ha confesado que él, la primera vez se pone un poco nervioso, pero que luego ya se pone en plan meme a darlo todo. Lorena le ha confesado que tenía la ilusión de tener sexo con un negro y Jaime lo ha entendido porque “mi hermana dice ‘una no es completa hasta que un negro no se la meta”.

Jaime ha querido saber si a su cita le gustaban los tríos y los intercambios de pareja, y ella le ha dicho que no lo había probado, pero que los tríos, sí le llamaban la atención.

En el reservado, les ha tocado besarse como si fuera el fin del mundo y Jaime se ha lanzado a la piscina de tal modo que ella ha tirado del freno de mano “Vale, que no se acaba el mundo”. A Lorena le han gustado los besos y han apagado la luz para repetir la experiencia.