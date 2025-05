First Dates 27 MAY 2025 - 22:40h.

Mamen presume de ser abuela, tener tipazo y ser la tiktoker que mejor vende en las redes sociales

El zasca de un soltero de ' First Dates' a su cita tras enseñarle su faceta artística: “No considero que eso sea arte”

Compartir







Mamen es una mujer muy coqueta y cuando sale se arregla mucho “mi falda, mi escote, me miro en el espejo y digo, qué guapa soy”. Ha tenido problemas para elegir su outfit para ‘First Dates’ porque había apostado por un mono con transparencias, pero le ha parecido excesivo. Es de Granada y tiene una tienda de ropa que le va muy bien porque vende hasta por TikTok. Busca a un hombre que no sea celoso, que la trate bien y que quiera mucho a sus niñas. Laura Boado ha alucinado al saber que Mamen tenía dos hijas y ya era abuela “tengo una de un año y medio, y otra que viene de camino”.

La soltera es consciente de que no se suele ver a abuelas de 36 años y menos “con este tipazo”. Físicamente, le gustan los hombres morenos, altos, con tatuajes, pero “me tira más el corazón que el físico”. Ha estado 21 años casada y le quiso muchísimo, pero asegura que le puso mucho los cuernos y que el amor está para disfrutarlo y no para sufrir.

Juan Carlos, su cita, es una persona introvertida y se pone muy nervioso con facilidad. Al ver a Mamen ha alucinado “me ha impresionado, rubia, guapetona”. Se ha quedado un poco cortado y solo podía pensar en que “tiene cuerpazo y tiene buenas tetas”. Le ha contado que tenía 3 hijos y no le ha sorprendido que su cita fuera abuela tan joven.

Los nervios le juegan una mala pasada al soltero y se queda mudo

Los solteros han comenzado hablando de la edad y a Mamen no le ha gustado que la echara 39 años “me ha matado”, pero el tiene 39 y ha pensado que era de su quinta “la he cagado”. Juan Carlos le ha explicado que salía una semana sí y otra no, cuando no tenía a los niños. Estaba un poquito nervioso y no sabía muy bien qué tema sacar, pero Mamen no ha dejado que siguiera reinando el silencio y le ha preguntado por el TikTok.

La soltera lo estaba intentado, pero Juan Carlos no le estaba gustando mucho porque le veía muy cortado y ella busca a un hombre que le diga “aquí estoy yo”. En el tema música han coincidido en que les gustaba mucho el flamenquito y sobre todo, las canciones de La Húngara. A los dos les gusta mucho bailar y les da lo mismo que les miren, algo que Mamen ha visto como un punto a favor.

En el amor, Juan Carlos le ha dicho que a la semana solía aburrirse de las chicas que conocía. Ella le ha dicho que era muy enamoradiza, pero que no se iba con cualquiera. Eso sí, que luego era muy explosiva y que lo daba todo “me gusta en el coche, en la encimera, en la lavadora…”. Poco a poco, la conversación ha ido cogiendo ritmo y Juan Carlos le ha dejado caer que la iba a sorprender.

Mamen y Juan Carlos lo dan todo al ritmo del ‘Achilipú’ de La Húngara

En el reservado ha comenzado a sonar el ‘Achilipú’ de La Húngara y los solteros lo han dado todo al ritmo de la música. El soltero por fin conseguía soltarse, pero ya era tarde porque ella ha sentido que “es perfecto para cualquier chica, pero para mí, no, no me gusta”. Le ha dicho que podían quedar en plan amigos, pero que le veía muy cortadillo para ella.