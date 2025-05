Lara Guerra 26 MAY 2025 - 22:40h.

Alba y David disfrutan de una cita llena de risas y curiosas anécdotas en 'First Dates'

Llega a ‘First Dates’, Alba, una administrativa de 41 años desde Barcelona dispuesta a encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. La soltera ha tenido dos relaciones y se define como una persona divertida, sociable, y un poco loca.

Busca a una persona interesante, que sea divertida, abierta y un “poco alocada” como ella. Y por la puerta entra David, un hombre de 54 años, auxiliar de enfermería listo para buscar a su persona ideal dentro del programa. El soltero se define como una persona divertida y quiere una persona con carácter. Desde la barra del restaurante comienzan a conocerse hasta que llega el presentador para llevarlos hasta la mesa donde van a poder disfrutar de una velada en la que van a descubrir si están hechos el uno para el otro.

Ya desde su mesa, hablan primero sobre tener hijos, y aunque David no tiene, esto le ha parecido un puntazo a nuestra soltera: “Eso es top top”. Sobre en qué trabajan, el soltero tras nombrar su actual trabajo, ha desvelado que se sacó un curso en Roma para hacer piercings, algo que encanta a Alba. Además, la soltera se ha visto sorprendida con una confesión de David: “Tengo un piercing en el escroto, me lo hice yo, y me equivoqué al colocar el tamaño. Me lo tuve que hacer otra vez.

Alba se sincera con su cita al confesarle sus momentos más salvajes: "Fue de una empotrada"

Alba y David prosiguen la cita, ahora con el juego de rascar de ‘First Dates’, donde se someterán ambos a unas curiosas preguntas que les va a permitir conocerse más a fondo. La primera de ellas cuestionaba qué es lo más salvaje que han hecho, y la respuesta de la soltera dejaba perpleja a su cita: “No es sexual, pero me cagué en una cita”.

Tras conocer esto, David comentaba al programa que se ha quedado muy impresionado y que no se lo esperaba. Además, asegura que “soy moderno, pero no tanto”. Y por si fuera poco, el soltero volvía a quedarse perplejo al conocer la razón de la cicatriz de la frente de Alba: “Fue de una empotrada”.

Sobre lo que buscan en una relación, Alba entre risas suelta un “lo que pille”, sin embargo, realmente ella quiere a una persona “en la que pueda confiar, es complicado porque todo es muy superficial. Yo necesito tiempo”. Además, confiesa que no quiere una pareja “cerrada de mente”. Pese a que las risas son las grandes protagonistas de la cita, la soltera ha confesado al programa que pese a pasárselo muy bien junto a David, no se siente atraída por él. Además, asegura que le da pena porque los que le parecen más guapos suelen ser unos “fuck boys”.

La decisión final de los solteros

Tras recibir la cuenta, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Ambos van a responder a la gran pregunta sobre si quieren seguir conociendo a su cita o si, en caso contrario, se queda en una simple amistad. Alba tendría una segunda cita con él para tomar algo y ver “cómo fluye todo”, y David coincide en la respuesta ya que “es muy maja y lo he pasado muy bien”.