Descubre la cita al completo de Eduardo, un marinero de 32 años e Irina, una soltera empoderada de 27 años

Eduardo es un marinero de 32 años que llega desde Tenerife dispuesto a encontrar el amor en el mejor restaurante, 'First Dates'. El soltero es italiano y argentino, y confiesa que tiene una gran habilidad para ligar, sin embargo, sus citas dentro del barco no le han llevado a encontrar el amor verdadero.

Sobre lo que busca en una mujer, se fija concretamente en la postura de una persona porque refleja “que se cuida, es activa, responsable y es una persona con ganas de hacer cosas en la vida”. Además, quiere que tenga mucha decisión. Por la puerta llega Irina, una mujer de 27 años que estudia acuicultura en Las Palmas de Gran Canaria. Se considera una persona empoderada del siglo XXI porque “es libre”. Desde la barra del bar comienza la cita, y lo primero que nombra el soltero es la postura recta de Irina. Carlos Sobera interrumpe para llevarlos hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada en la que conocerse mejor y descubrir si están ante el amor de su vida.

Ya desde la mesa hablan sobre lo que han estudiado y a lo que se dedican. Irina comenzó estudiando ciencias del mar, un comentario que ha hecho que al soltero le brillen los ojos tras escucharlo…parece que la compatibilidad de esta pareja está dando buenos resultados. Tras esto, Eduardo no ha dudado en contarle toda su trayectoria. Empezó con formación básica, buque pasaje, marinero de máquina, marinero de puente y también tiene un curso de fotografía en Inglaterra. Ante esta larga trayectoria, la soltera estaba totalmente en shock y soltaba: “Hijo, vales para todo”.

Eduardo sobre sus habilidades sexuales: "Puedo hacerlo diez veces o más"

Y al programa no dudaba en expresarle también su sorpresa: “Es un chico polifacético. Tiene más trabajos que la Barbie”. Tras esto, la pareja se sometía a un divertido juego ofrecido por el programa en el que tienen varias preguntas con el fin de conocerse mejor. La primera pregunta es sobre el número de veces que pueden mantener relaciones sexuales en una noche, a lo que el marinero ha sorprendido encarecidamente a Irina cuando ha conocido su respuesta: “Sinceramente, puedo hacerlo diez veces o más, puedo estar toda la noche y por la mañana tengo para más”.

Sobre las parejas anteriores, Eduardo confiesa que todas sus relaciones han durado dentro de un rango de tres o cuatro años. Sin embargo, al no preguntarle nada a la soltera, ella ha confesado al programa que ha notado “falta de interés” por conocerla. Pese a esta reacción de Irina, cuando ha conocido sus increíbles pasos de baile, asegura que “aunque físicamente no me atrae, me parece un chico simpático, con rollazo”.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros, en la que cada uno de ellos va a confesar al programa si quiere seguir conociendo a su cita o si, en caso contrario, se queda en una bonita amistad. Eduardo asegura que “sinceramente sí quiero otra cita”, pero Irina solo quiere volver a verle para poder tomar algo como amigos.