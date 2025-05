Lara Guerra 26 MAY 2025 - 23:30h.

Por las puertas del mejor restaurante del amor llega José, un biólogo jubilado de 78 años. El cubano tuvo una pareja durante 5 o 6 años y tras salir del país, buscar otra pareja era un motivo secundario, se dedicó a crecer profesionalmente; por lo que lleva soltero más de 50 años. Ahora, para él ha llegado el momento del amor y busca a una persona que se mantenga al mismo nivel de expectativas. Quiere disfrutar de la vida y viajar mucho. Tras estas palabras, llega a ‘First Dates’ José, un camarero, decorador y estilista jubilado de 68 años que se considera “muy liberal”.

Desde la barra del bar comienza a conocerse la pareja, y la primera impresión del cubano es que “es atractivo, pero no sexy cómo lo que yo estoy buscando”. Y para el estilista las apariencias son similares y no parece tener el feeling que espera: “Viste muy clásico y yo no soy así”. Tras esto, Laura les acompaña hacia la mesa donde van a poder compartir una bonita vela y ver si tienen cosas en común para poder formar una relación. En la cita hablan sobre donde viven, a lo que se dedicaban y sus grandes pasiones.

El soltero decorador no ha dudado en confesarle a su cita su gran gusto por pintar abanicos y piedras porque asegura que no le gusta “estar en el sofá sin hacer nada”. Tal es su pasión que ha mostrado uno de sus abanicos a José, sin embargo, este no ha podido evitar desvelar al programa que “no lo considero arte”. La pareja ha hablado sobre relaciones pasadas y tras esto, el estilista no ha dudado en preguntarle si ha estado por el barrio de Chueca, a lo que su cita responde que ha estado alguna vez, pero lo ve demasiado “convulsivo” y considera que la gente es “bandida y temerosa”.

Sobre las relaciones sexuales, el soltero más joven confiesa que “hay que tener mucho sexo y si dios quiere voy a hacerlo mucho más”. Sin embargo, su cita no se encuentra en ese mismo punto. Por último, acerca de lo que buscan en una relación, el cubano busca una persona que sea a fin a él y confiesa que primero quiere una “amistad” para conocer si la persona le va a aportar. Tanto uno como el otro han comentado al programa que buscaban a alguien más masculino.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Ambos tienen que responder a la gran pregunta sobre si quieren seguir conociendo a su cita o si, en caso contrario, no ha habido feeling y el encuentro finaliza aquí. Finalmente, tanto uno como el otro han confesado que no son lo que buscaban y se han deseado suerte para futuras relaciones.