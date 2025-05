First Dates 23 MAY 2025 - 22:16h.

Teresa y Ángel hablan con total sinceridad sobre el sexo en la tercera edad durante su cita en ‘First Dates’, no te pierdas cómo ha sido

A sus 67 años, Ángel tiene claro que ya se liga muy poco porque nos volvemos raritos, caprichosos y la gente viene con prototipos “Tú crees que con 70 años voy a tener un prototipo de mujer”. Al llegar a la barra de ‘First Dates’, le ha explicado a Matías que no se iba a sentar ni a tomar nada hasta que no llegara su cita. A Carlos Sobera le ha sorprendido su buena educación y él, le ha dicho que en esta vida había que ser respetuosos “un caballero a la antigua usanza”, parecido a Julián.

Todas las mañanas se hace un batido de fruta y verdura, hace un poquito de cinta y de bicicleta estática. Busca a una mujer con la que compartir paseos, viajes y buena cordialidad “Tengo que estar con una mujer cariñosa, atenta, que quiera compartir su vida conmigo, para qué quiero a Marilyn Monroe en mi cama”.

Ángel no esperaba encontrarse con un bellezón: "Yo tampoco lo soy"

Teresa, su cita, estuvo en la lucha del amor, pero encontró mucha falsedad y mucho hombre en busca de chicas jóvenes. Está buscando a un caballero, a una persona atenta, educado, servicial… Al verla, Ángel ha visto a una mujer mayor y con un físico poco atractivo “cómo yo”. Ella, sin embargo, ha visto a un hombre que se cuidaba y que tenía que haber sido muy atractivo.

Han comenzado la cena hablando de sus profesiones, ella le ha contado que su último trabajo fue en el mantenimiento de un instituto y él, le ha dicho que también trabajaba en un instituto, pero de profesor. A Teresa le ha encantado y ha querido saber cuáles eran las asignaturas que impartía, estaba muy contenta porque su cita era el tipo culto que buscaba.

Teresa no escucha muy bien las conversaciones de Ángel: "Jerez, no, Jaén"

Ángel le ha contado que era natural de Jaén y ella le ha dicho que acababa de estar en Huelva, y que viajar le gustaba mucho. Una afición que comparten y que les ha llevado a hablar de Andalucía. Teresa le ha dicho que acababa de estar también en Córdoba, pero cuando él le ha preguntado por Jaén, ha hecho cómo que no le entendía “Jerez, también he estado en Cádiz”. Ángel ha insistido y ella no ha tenido más remedio que confesarle que de su ciudad sabía más bien poco, algo que él ha interpretado con “es un poquito sorda”.

El caballero ha querido saber qué buscaba su cita y Teresa le ha dicho que buscaba a un hombre educado y con sentido del humor “un compañero de vida”. Ángel se ha fijado sobre todo en el interior de su cita y se ha dado cuenta de que Teresa buscaba compañía, igual que él. Es un tipo muy enamoradizo y a Teresa le ha gustado porque ella también lo es “creo que tengo posibilidades”.

Ángel ha querido saber cuál era la opinión de Teresa respecto al sexo y la pasión, y ella le ha dicho que era algo importante, pero que antes tenía que surgir el cariño. Una opinión que ha compartido el soltero y que le ha gustado porque a su edad, ya es más cuestión de calidad y cariño, que de cantidad y pasión. A Teresa le ha gustado mucho escucharle porque “Los hombres a cierta edad, siguen pensando que tienen 20 años y son más fantasmas que otra cosa”.

El soltero se ha ofrecido a pagar la cuenta “la primera cita pago yo” y ha tenido claro que quería repetir porque había estado muy cómodo con ella “me has sonreído, me has dado conversación y has sido una compañía muy agradable”. Ella estaba encantada y también le ha dicho que sí porque era un hombre muy agradable “un caballero”.