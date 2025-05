Una soltera de ‘First Dates’ no puede contener la risa ante la viral actuación de su cita

First Dates 22 MAY 2025 - 20:21h.

A Juan le enseñaron que tenia que ser “un hombre en la calle y un puto en la cama” y se lo ha tomado al pie de la letra. Es jefe de proyectos de construcción y también está cantando flamenco con reggaetón “me daba vergüenza, pero me apoyaron y hace un año que salí a la luz”. Le gustan las mujeres femeninas “marimacho, no, para macarra ya estoy yo”.

Carlos Sobera le ha presentado a Melody, su cita y una mujer enamorada de Arón Piper “estoy enamorada, no voy a encontrar a un hombre como él”. Al ver a Juan al final de la barra, no ha visto a su Arón Piper, pero bueno, ha seguido caminando. Por el contrario, Juan se ha puesto de los nervios y le ha dado un vuelco el corazón “me ha impactado, se me ha puesto el corazón a cien”.

Juan alucina ante la belleza de su cita: "Me palpita el corazón"

Juan no paraba de repetir “muy guapa, muy guapa” y Melody no sabía ni qué hacer. Le ha contado que era de Barcelona, pero que tenía raíces andaluzas. El soltero estaba flipando y no ha dudado en echarle una miradita por detrás para terminar de exclamar un “Wow”.

Melody ha comenzado la cena con una pregunta clave y ha descubierto que su cita tenía dos hijos y que fue padre con solo 20 años. Ella no es madre, pero sí le gustaría tener hijos, algo que él no le negaría. La soltera le ha contado que se dedicaba a las redes sociales y un restaurante de comida preparada.

Juan le ha contado que era cantante y a ella no le ha importado “me puede cantar por la mañana, por la tarde…”. Le ha confesado que al verla se le ha salido el corazón por la boca y ella ha tenido que ser sincera porque no era exactamente su prototipo de hombre “me gustan más casual vistiendo y más altos”. Eso sí, le ha dicho que podría encajar en sus gustos de alguna manera.

Melody duda ante un comentario de su cita: "¿Tengo pinta de barriobajera?"

El soltero le ha dicho que las mujeres finas no le gustaban “yo no soy un Ken para tener una Barbie al lado”. Ha tenido la sensación de que Melody tenía un punto de macarra y que podía ser un poquito barriobajera cómo él “pero con educación”. La soltera se ha quedado un poco traumatizada porque, aunque es consciente de que de vez en cuando le sale la vena, no cree que tenga pinta de barriobajera “¿Tengo pinta?”.

Juan estaba flipando porque le resultaba muy complicado encontrar a alguien tan compatible con él y Melody le ha dicho que ella estaba igual “llevo tres años soltera”. El soltero ha aprovechado que hablaban de los horóscopos para dejar caer que él era muy pasional e intenso en la cama, ella no es intensa, pero si ardiente y ha sentido que entre ellos podría estallar una bomba. Juan estaba feliz y seducido por el acento andaluz de su cita “esta en la intimidad tiene que ser una leona”.

Cuando Carlos Sobera ha presentado a JP Music y ha visto que su cita salía cantando a ritmo de reggaetón aflamencado, Melody no sabía dónde meterse y no ha podido contener la risa. Era la primera vez que la cantaban y encima, la música no era su estilo. Juan estaba encantado y no ha dudado en preguntarle si había flipado con su rollazo musical. Ella ha disimulado y le ha dicho que muy guay todo.

Juan ha pagado la cena y le ha dejado claro a su cita que, para él, el dinero era un papel que iba y venía “por 20€…”. En el momento de la decisión final, el soltero estaba hasta sudando de los nervios porque Melody le había gustado mucho y no sabía qué le iba a decir. Ella se ha hecho un poquito la interesante y le ha dicho que sí. Pero le ha reprochado que al cantar no le había mirado a los ojos, algo que el soltero ha resuelto volviéndole a cantar en ese mismo momento.