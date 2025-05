Una soltera de Palencia da calabazas a su cita de ‘First Dates’ por ser “demasiado español”

First Dates 22 MAY 2025 - 20:21h.

Descubre los motivos que han llevado a Crista a no querer repetir su cita con Ángel fuera de ‘First Dates’, un joven de Badajoz amante del cine y muy tatuado

Crista se define como una chica empalagosa a la que le gusta que le regalen flores y que le digan cada día lo guapa que está. Al verla, Carlos Sobera ha tenido la sensación de que ya se habían visto antes y la soltera le ha recordado que vino junto a otra amiga cosplayer que quería encontrar el amor. Ahora es ella la que quiere enamorarse “no voy a ser menos por ser rubia”.

Le gusta ser el centro de atención, le encanta el baile y a veces, hace cosplay. Le gusta mucho la cultura asiática “me gusta que me cuiden”. Si tiene que describir a su hombre ideal, le gustaría que fuera un hombre que se arreglara y si pudiera ser, que fuera en moto “el hombre de mi vida va en una Kawasaki verde y yo detrás”.

Crista, al ver a Ángel por primera vez: “Le quitaría la barba”

Ángel, su cita, es un tipo romántico y siempre ha soñado tener un amor de película. Al conocerle, Carlos Sobera le ha preguntado por su moto y el soltero le ha dicho que tenía pánico a las motos. A Crista se le ha caído la ilusión al suelo, pero bueno, le ha visto una buena base “aunque yo le quitaría la barba”. Ella le ha contado que era de Palencia, pero que vivía en Madrid. Ángel es de Badajoz y le ha confesado que le había costado un poquito hacerse con el ajetreo de Madrid.

El soltero le ha dicho que era mayor que ella porque tenía 31, pero que si se quitaba la barba tenía unos quince. Carlos Sobera le ha advertido de que a su cita le gustaban los chicos con pelo largo, pero él no ha estado muy a favor y Crista ya le ha mostrado quién iba a llevar las riendas de su posible relación “si te enamoras de mí, te tienes que dejar vestir”. La soltera está obsesionada con las chupas de cuero “los chicos que las llevan se vuelven guapos automáticamente”.

Los jóvenes han comenzado la cena hablando de sus profesiones. Crista trabaja en una casa de apuestas y Ángel es técnico audiovisual. Le ha contado que hacía vídeos para empresas y que estaba metido en una película pero que si seguía metiendo casas en el guion se iba a pasar de las tres horas “no puedo vivir sin el cine, si me dicen que se va a acabar el cine, me tiro por la ventana”.

Ángel sueña con ser Keanu Reeves en ‘Un paseo por las nubes’

A los dos les gusta el cine de amor y él, le ha recomendado que viera la película ‘Un paseo por las nubes’ de Keanu Reeves, pero eso sí, le ha dicho que el actor estaba muy guapo, pero que él no se haría gay por él, le gusta más Tom Hardy. A Crista no le vuelve loca Hardy, pero le ha gustado que el actor le gustara también por su pasión por los perritos. A Ángel le gustan los animales, pero le ha confesado que tenía fobia a las arañas y a los buitres “por culpa de Blancanieves”. Su cita ha alucinado un poco con sus fobias y le ha dicho que ella solo tenía traumas con “Monstruos S.A.”.

Los solteros también han hablado de música y Crista le ha confesado que le gustaba todo lo hortera “no me gustan ni las barbas ni lo común”. A Crista le han llamado la atención los tatuajes de Ángel, pero le ha visto como “un típico español y eso no me gusta”.

Crista alucina al saber la fobia que Blancanieve despertó en su cita de ‘First Dates’

Crista le ha confesado que le gustaba mucho que la miraran y que le encantó el mes que pasó en China porque no dejaban de mirarla. Ángel le ha dicho que, a él, le gustaría vivir en Italia, tener una casa en la Toscana y dedicarse a cuidar su viñedo, algo que a su cita no le ha gustado nada “la vida en un pueblo, no, no”. La soltera se lo ha pasado muy bien y ha visto en Ángel un amigo con el que salir de fiesta, pero ha sentido que era demasiado sencillo para ella.

El soltero sin embargo, ha sentido que eran polos opuestos, pero eso era lo que le estaba atrayendo de ella. Crista ha sacado el tema de los niños y Ángel le ha dicho que los niños se llevaban muy bien con él, pero cuando ha sabido que ella no los soportaba ha cambiado el discurso “me gusta mucho el dinero y dormir para tener niños”. Ella busca a un hombre que lleve las riendas de la relación y siente que los hombres se han vuelto un poco princesitas.

En el momento de la decisión final, Ángel ha dicho que sí a una segunda cita y ella le ha dicho que le gustaría volver a quedar, pero en plan colegas “no te voy a decir nunca que no a un café”.