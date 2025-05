First Dates 22 MAY 2025 - 20:21h.

Carmen está en un momento pleno de su vida, pero está intentado controlar su carácter porque “tengo un carácter fuerte”. Busca a un hombre que la cuide y que la sepa llevar porque no es una mujer fácil. Es conscientemente de que no puede vivir como una niña de 20 años, pero vive intensamente y es una gran creyente del amor. Rechaza a un hombre “absurdo, prepotente, que sea yo, yo y yo, y la vulgaridad”.

Angelo, su cita, tiene la sensación de que es un poco tonto cuando se enamora “Pierdo un poco el sentido de la realidad”. Al ver a Carmen ha visto a una mujer muy guapa, pero no le ha gustado nada su look “con estas plumas, yo soy más clásico”. La soltera le ha dicho que era de Zaragoza y ha sentido que Angelo no tenía ni que decir que era italiano “me gusta mucho el hombre italiano, Angelo, no”. Ha sentido que el soltero no es su estilo para nada.

Los solteros han comenzado la cena echándose años y Angelo no ha salido muy bien parado. Ella está a punto de cumplir 51 y le ha dolido que su cita tuviera solo 48. En cualquier caso, el soltero no le ha gustado nada como viste “va con una camiseta interior debajo de la camisa”. Él le ha hecho un comentario sobre su paquete y Carmen ha intentado cambiar de tema “no me gusta su forma de ser, entra al ataque”.

Angelo no se corta y habla libremente del pecho y el look de Carmen

Él no se ha dado cuenta de que Carmen se estaba molestando y le ha dicho que, a él, le había faltado que viniera en falda y que se había fijado mucho en sus curvas. A la soltera le ha parecido que era muy poco elegante y él, le ha dicho que no estaba acostumbrado a mentir. Ella le ha recordado que era algo más que unas curvas y cuando le ha dicho que estaba acostumbrada a que le echaran menos edad, él le ha dicho que solía mentir para quedar bien “lo estás arreglando”.

Carmen le ha confesado que le gustaba el rock and roll y los tatuajes, suerte que Angelo no tiene ni un tatuaje y podía ser un motivo más para no gustarle. Ella se hace un tatuaje al mes y tiene 19, algo que, a él, no le ha gustado “no me gusta que sean tantos”. Ninguno parecía estar muy cómodo en la cita, pero han seguido sacando temas de conversación. Angelo le ha dicho que a él le gustaba esquiar, pero no en la nieve porque hacía mucho frío y ella le ha dado la razón, pero le ha parecido absurda la frase “no me gusta hacerlo, pero sí verlo”.

Angelo, a Carmen: "No me ha gustado tu forma de ser"

Conscientes de que entre ellos no iba a surgir nada, han continuado debatiendo antes de mirar a la cámara y confesarse que no habían sentido nada de complicidad ni atracción. Él ha sido sincero y le ha soltado un “no me ha gustado tu forma de ser” y Carmen le ha explicado que no le ha gustado ni lo de la minifalda ni lo de sus tetas.