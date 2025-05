First Dates 21 MAY 2025 - 23:15h.

Johana es una soltera “edición limitada” que se toma la vida con mucho humor y no esconde su discapacidad física

Una soltera de ‘First Dates’ no se ve protagonizando la fantasía sexual de su cita: “El fuet, el chorizo con pan…”

Johana tiene un imán con “los camareros y los de las gasolineras”, pero eso no quiere decir que pase nada porque ella es “exclusiva y edición limitada”. A la soltera le falta una pierna y Carlos Sobera ha querido saber qué le había pasado “Tengo dos versiones, la verdadera es que es de nacimiento porque hubo una malformación y la no verdadera, es que, a las cinco de mañana, una noche de tormenta, vi una sombra muy pequeña en la puerta, vino Chucky y me cortó la pierna”.

Johana ya no siente vergüenza de tener solo una pierna: “Vergüenza es robar y que te pillen”

La soltera se toma su estado físico con mucho humor, algo que antes no hacía porque sentía vergüenza de ir a la playa o bailar, pero ahora tiene un lema “vergüenza es robar y que te pillen”. Al presentador le ha gustado que fuera una mujer tan fuerte y ella le ha dicho que su discapacidad era el menor de sus problemas porque venía de una familia desestructurada. No está buscando nada especial, quiere que la encuentren.

Kevin, su cita, está acostumbrado a vivir “pisando el agua”, metiendo la pata con comentarios que no debe. Le gustaría encontrar a una pareja que sea como él, que no tenga pudor y que pueda hablar de cualquier tema “que fluya”. Al verle, Johana ha sentido que estaba buenísimo y le ha llamado mucho la atención su cara y sus ojos. Los dos son de Tenerife y él, también ha visto a una chica atractiva.

Johana ha comenzado la cena preguntándole a su cita a qué se dedicaba y le ha parecido muy interesante que Kevin fuera auxiliar en enfermería en urgencias. Ella le ha contado que era asistente social y que trabajaba con personas mayores. También le ha preguntado que cuál era la mayor locura que había hecho y han coincidido en que habían hecho parapente. Kevin también había hecho paracaidismo, pero Johana le ha contado que no le dejaron hacerlo por su discapacidad “me dijo que no tenía agarre”.

La surrealista historia de Kevin: “Llamé a mi madre volviendo de fiesta y le dije que había atropellado a una señora”

El soltero le ha contado que otra de sus locuras fue llamar a su madre cuando volvía de fiesta y decirle que había atropellado a una señora. Johana ha alucinado porque ella es muy de humor negro, pero eso lo ha visto excesivo. El soltero le ha contado la anécdota con todo tipo de detalles y asegura que su madre, ahora lo cuenta como algo divertido.

En el tema del amor, Johana le ha contado que había tenido tres parejas, la primera un año y la segunda dos años, y le ha contado que todo iba muy bien, pero que su familia le decía que qué estaba haciendo con una chica con discapacidad y que le daba vergüenza que la gente le mirara. Con su última relación estuvo cuatro años.

Hablando de sexo, Johana le ha dicho que sus posturas favoritas eran “de lado y en tres”, consiguiendo que Kevin no pudiera contener la risa con el humor negro de su cita. El soltero ha pagado la cuenta y Johana le ha dicho que la próxima vez le invitaría ella a unos cupitos.

Pero no sabemos si existirá una segunda cita porque Kevin le ha dicho que sin tener nada que ver con su discapacidad, no sentía la suficiente atracción para repetir la cita. Le ha propuesto verse por la isla, pero le ha explicado que había sentido que podría ser como una hermana pequeña con la que pasárselo bien y a la que cuidar.