First Dates 21 MAY 2025 - 22:55h.

Rubén no entiende eso de sanarse mentalmente: “Yo me sigo acordando de mi novia de los 18 años, ¿Eso es que no estoy sanado?”

Rubén es un tipo sincero que ha comenzado su aventura en ‘First Dates’ dándole un abrazo a Carlos Sobera y reflexionando sobre la necesidad de decirle “Te quiero” a la otra persona. El presentador le ha dicho que cómo era en pareja y él ha sido sincero “pasivo”, no tiene ninguna necesidad de tomar decisiones si ya las toma la otra parte. Las chicas le gustan cariñosas, dulces y si puede ser que este bien físicamente “me gustan mucho las chicas de Colombia, son muy dulces”. Ha estado con una chica colombiana unos tres años, estuvo trabajando en el país y alucinó con la amabilidad de la gente.

Claudia, su cita, es mitad canaria, mitad colombiana. Al verla, Rubén ha flipado porque le ha gustado su ropa, su estilo, su forma de andar y “es colombiana, que es lo más importante”. Los solteros han brindado y se han confesado que estaban muy, muy nerviosos. Casi tan nerviosos cómo Luis.

Rubén se quedó enamorado de la forma de ser de las mujeres colombianas

Presa de los nervios, Rubén le ha preguntado a Claudia que dónde vivía y han coincidido en que los dos vivían en Zaragoza, pero él es gallego y a ella le ha encantado. Claudia lleva en España desde los 18 años y se considera más de aquí que de allá. Rubén le ha confesado que cuando estuvo en su país, sintió que la gente era muy cariñosa “te va a hablar igual la chica más guapa de la discoteca, que la más fea”.

El soltero le ha contado que tuvo un restaurante en Zaragoza, pero que lo dejó y que se fue de chef de vinos a Colombia, pero que la cosa tampoco cuajó y regresó. Ella ha querido saber si había aprendido a bailar en Colombia y él, le ha confesado que era muy vergonzoso “hace unos años no me hubiera sentado aquí”.

El soltero no es consciente ni de que está comiendo de los nervios

Cuando les han traído el segundo plato, Claudia le ha dicho que le gustaba su plato y él, le ha confesado que no se estaba enterando ni de lo que estaba comiendo de los nervios. Ella ha sentido que igual no se estaba enterando de lo que estaban hablando y él, le ha mentido diciéndole que de eso sí. Ambos son muy nerviosos, menos cuando están de resaca que están más tranquilos. A los dos les gusta salir, aunque Rubén es más de tardeo que de noche.

Claudia ha querido saber qué le parecía a su cita y Rubén le ha soltado un “muy bonita”, algo que a ella le ha gustado mucho. Ella le ha dicho que tenía unos ojos muy bonitos “eres guapo” y él se ha puesto mucho más nervioso. En el tema de relaciones, Rubén le ha dicho que hacía unos cuatro meses que estaba soltero y cuando ella le ha dicho que sentía que era poco tiempo, le ha dicho que quedándose en casa no iba a conseguir nada.

El soltero no entiende la moda de saber si estás sanado mentalmente o no porque él por ejemplo, se sigue acordando de su novia de cuando tenía 18 años “¿Eso significa que no he sanado? No lo creo”. No le ha gustado mucho la tarta de queso de ‘First Dates’ y le ha propuesto a Claudia hacer una juntos “arepas por la mañana, chuletón al mediodía y por la tarde, una tarta de queso”.

En el momento de la decisión final, Rubén le ha dicho que sí quería tener una segunda cita, pero ella ha dicho que prefería que se fueran conociendo poco a poco hasta que él sanara sus heridas.