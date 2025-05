First Dates 20 MAY 2025 - 23:05h.

Descubre cómo ha reaccionado Estrella al ver a su cita: ¿Será Periquillo el hombre feo y grande que esperaba?

Estrella es una mujer de bar “igual que hay hombre de bar, yo soy una mujer de bar”. Está jubilada, pero antes se dedicaba a la limpieza de centros comerciales. No le gusta nada estar en casa, saca a sus perritos y por la mañana y por la tarde, van al bar. Entre sus pasiones, están sus nietas y sus hijas. Si tiene que elegir, le gustaría que su cita fuera un hombre feo “tienen su atractivo y yo me veo más guapa” y si puede ser grande, mejor “cuando te abraza te sientes más delgada”.

A Periquillo, su cita, le han llamado de todas las formas posibles a lo largo de su vida, pero cogió más fuerza lo de Periquillo y con ese nombre se quedó. Al ver a Estrella se ha quedado flasheado porque le ha gustado mucho “qué mujer más bella me han traído”. A ella también le ha gustado mucho Periquillo y le ha encantado que le regalara un buda nada más conocerla “me encanta, los tengo de todos los tamaños”.

Los solteros han comenzado la cita hablando de los budas y de los relojes, algo que a los dos les gusta mucho y que les transmite mucha energía. Periquillo estaba alucinando con la compatibilidad que existía entre ambos y ha querido saber cuántos años tenía su cita. Estrella le ha dicho abiertamente que tenía 62 y no ha entendido que él le dijera que tenía 16 “nací en un 29 de febrero del 60”. A ella no le ha gustado nada “a mí me meten en la cárcel, no me ha gustado nada, descartado”.

Estrella el ha contado que estaba jubilada y que en este momento de su vida le tocaba vivir. Vive sola con dos chiguaguas a los que adora. Periquillo le ha dicho que él tenía tres perros enormes y que igual era una buena idea no juntarlos “darles un poquito más de vida a los chiguaguas”. Al soltero le ha gustado mucho que a su cita le encantara salir porque él también era de pasárselo bien. Le ha contado que hacía senderismo, que iba al gimnasio y que estaba probando con el yoga. A Estrella le ha parecido estupendo, pero ha tenido claro que ella le esperaba tomándose algo porque eso de andar y el gimnasio no iba con ella.

La soltera le ha dejado claro que ella no buscaba convivencia porque eso mataba la relación y que ella no se veía con nadie en su sofá “El cherlong es mío”. Ha querido saber cómo le gustaban las mujeres a su cita y Periquillo le ha dicho que buscaba a alguien alegre, pero le ha dado miedo que le dijera que no.

En el momento de la decisión final, los nervios de Estrella han desaparecido porque Periquillo le ha dicho que sí quería repetir y ella, le ha dicho que no quería solo una cita, que quería alguna más “ya que nos ponemos”.