Todo el mundo le llama Prieto y en ‘First Dates’ se ha presentado así. Ni estudia ni trabaja, pero “no soy nini”, se define como un emprendedor del barrio de Orcasitas en Madrid “jarcoreta, cani o lo que quieras, pero aspiro a ser un pijo”. Se dedica también al mundo de la música y sueña con salir de su casa con la cartera “y mirarte por encima del hombre como me han hecho a mí toda la vida”. Ha tenido una relación seria, pero se rompió cuando él se fue a Ibiza a trabajar el verano pasado.

Carlos Sobera estaba esperando que le dijera que la fue infiel, pero fue al contrario “Mientras yo estaba en Ibiza, se estaba follando a mi mejor amigo aquí”. Prieto lo pasó muy mal, pero se dio cuenta de que la chica no le importaba tanto “pero tres días de mierda, los pasé”. Respecto a la chica que le pueda enamorar, le ha explicado al presentador que quiere a una chica abierta y, sobre todo, independiente, que no tenga que depender de nadie.

Carlos Sobera alucina con la historia de infidelidad del joven no nini de Orcasitas

María, su cita, no lo ha pasado bien en el amor “me ha ido mal, mal y mal”. Siempre le han tocado los “notas, machistas… fatal”. Al verla, Prieto ha pensado que no está lo suficientemente delgada que a él le gustaría y se le ha venido a la cabeza la palabra “perroflauta”. Han comenzado a contarse de dónde eran y viven cerquita. María es de Valdemoro, tiene 21 años y estudia Técnico Sanitario. Antes de llevarlos a la mesa, Laura Boado le ha dicho que entre ellos existía una conexión de la que no se habían dado cuenta. María lleva una araña tatuada en el pecho y Prieto una telaraña en su peinado. “¿Terminará esa araña en la telaraña?”, ha bromeado la camarera.

Mientras esperaban la cena, María ha querido saber qué buscaba su cita y se ha asustado al saber que su relación más larga había sido de 2 meses “malo”. El joven le ha dicho que estaba buscando a alguien que le ayudara a cambiar su forma de ver el amor o encontrar una aventura “me gustaría tener una follaamiga por ahí”. María se ha decepcionado “a tu casa”, pero él, le ha explicado que antes de ser su pareja, tenían que ser ‘follaamigos’.

Prieto no está a favor de los estudios: “Has dado con el raperito”

En lo único que parecían estar de acuerdo era en que los dos han puesto los cuernos a sus parejas, pero ella no lo ha visto como un motivo para celebrar. Prieto ha querido saber de dónde sacaba el dinero María si solo estaba estudiando y ella, le ha contado que era muy buena estudiante y que tenía becas. Prieto le ha dicho que él no estaba muy a favor de los estudios porque ibas a terminar como medio mundo trabajando un montón por mil euros al mes, él es emprendedor y se dedica a la música “has dado con el raperito”.

“Eres muy guapa y eres de mi flow”, le ha confesado Prieto a su cita en mitad de la cena, pero ella es muy dura y no le ha dicho nada hasta que él, no se lo ha pedido. Se han preguntado por los tatuajes y Prieto ha sentido que entre ellos había una conexión “para follar”. Y es que él lleva una Hello Kitty en el brazo y María la lleva en el trasero. En el tema piercing, el soltero ha flipado al saber que su cita llevaba uno en cada pezón “dicen que cuando lames un piercing de pezón, te sientes como en casa porque saben a las llaves de casa”. Un comentario que ha conseguido que María rompiera a reír.

María se resiste a piropear a su cita: “Se lo tiene que ganar”

El soltero ha querido saber cómo le gustaban los chicos a María y ella le ha dicho que hizo una descripción maravillosa “no quiero narcisista, machistas, homófobos, que no sean ninis…”. Él ha sentido que era todo lo contrario a él, pero ella le ha dicho que tampoco le había salido tan mal. Él le ha contado que entre sus requisitos estaban “que le guste el guarreo, que se dejen por el siempre sucio…”. María ha alucinado y le ha soltado un “no, ni de coña”. El termino “siempre sucio” no le ha gustado nada y además, ella tiene claro que eso no lo hará hasta que se case “hay que tener algo reservadito para mi marido”.

María se indigna en la decisión final: “Yo tengo estudios por lo menos”

En el momento de la decisión final, Prieto le ha propuesto quedar otro día, salir de fiesta y dejarse fluir, pero María no lo ha visto muy claro. Él le ha dicho que sentía que ella no estaba en un momento de tener algo muy estable y ella ha alucinado “la que estoy estable soy yo…”. Prieto la ha cortado y le ha dicho “eres la menos amueblada de los dos y no va a malas”. María se ha picado y le ha dicho “yo por lo menos tengo estudios” y él se ha enfadado “¿Eso te hace mejor persona? ¿Te digo yo lo que tengo?”, la situación se estaba tensando y el soltero le ha pedido al equipo que cortara la grabación “corta que nos estamos llevando peor”.

Prieto le ha confesado que él se lo había pasado bien en la cita y María le ha dicho que ella también, pero que no le gustaba la actitud que estaba teniendo. Él ha sentido que tenían el mismo sentido del humor, pero cuando ella ha sacado el suyo, se ha picado un poco.

A la tercera va la vencida y aunque, él no quería ser el primero en responder, ha terminado diciendo que sí quería repetir y ella le ha correspondido. No saben a dónde pueden llegar, pero de momento, él le ha propuesto que se conocieran sus Hello Kitties.