First Dates 14 MAY 2025 - 22:55h.

Aitor alucina con la intensidad de su cita en ‘First Dates’, le ha preguntado hasta si se casaría con ella, no te lo puedes perder

Dos solteros protagonizan un final de cita explosivo en ‘First Dates’: “Madre mía”

Compartir







A Jacqueline le gusta mucho llamar la atención y conocer a personas porque unas te aportan cosas nuevas y otras malas. A Carlos Sobera le ha sorprendido que se pidiera una bebida sin alcohol y ella le ha dicho que mejor así porque era una persona muy energética y “siempre estoy muy arriba”. Para gastar su energía, le ha contado al presentador de ‘First Dates’ que hacía muchos vídeos de contenido para redes sociales.

En este momento, está grabando todas sus desgracias en el amor y publica sus citas, unas cuatro citas desastrosas a la semana. Asegura que mientras que está conociendo a la otra persona se le está imaginando en el atar, cocinando, siendo padre… Le gustan los chicos inteligentes, románticos, detallistas, que te haga sentir “me gusta la gente que muestra su mejor versión”. Lo mismo que sentía Ardy en su cita.

Aitor, su cita, ha llegado a pensar que se había enamorado dos veces, pero ahora se ha dado cuenta de que nunca ha estado enamorado. Le gustan las mujeres bajitas y si pueden ser culonas, mejor “soy más de culo que de tetas”. Jacqueline se ha fijado en su acento y le ha confesado que estaba deseando ir a Sevilla. Ella es de Buenos Aires, pero lleva tres años viviendo en Madrid. A Aitor, su cita le ha dado muy buena sensación.

A Jacqueline le parece terrible que su cita coma carne: “Soy vegetariana”

Antes de pedir la cena, Jacqueline ha querido saber si su cita era de salir fuera a comer y si comía de todo. Ella es vegetariana y le ha dejado claro que no comía nada que hubiera respirado antes. Aitor le ha advertido que él era muy de carne y eso, no le ha gustado porque ella tiene dos chihuahuas y dos conejos “Me parece terrible”.

La soltera ha metido la directa y le ha preguntado que si quería tener hijos y casarse. Aitor le ha dicho que hijos sí, pero que no le gustaría casarse “lo veo todo mucho postureo”. Ella ha ido más allá y le ha soltado un “¿No te casarías conmigo?” y él ha frenado la conversación “nos tenemos que conocer”. El soltero ha sentido que Jacqueline iba a cuchillo y que iba demasiado deprisa, pero no se ha cortado y le ha respondido a todo con mucha rapidez. Ella estaba convencida de que podía llegar a convencerle para que se casaran, aunque se ha acordado de lo mal que lo pasó para convencer a su ex.

Jacqueline, a Aitor: “Tu mejor amiga no va a venir a la boda”

Aitor le ha dicho que había tenido dos relaciones y no le ha podido negar que hubiera sido un poquito infiel. Jacqueline ha tomado las riendas de la cita y no paraba de lanzarle preguntas. Ha querido saber si tenía muchas amigas y al saber que sí, y que incluso había tenido sexo con su mejor amiga, le ha dejado claro que esa no iba a ir a su boda. Le ha dicho que estaba emocionadísima porque podía ser el primer día de una relación que durara años y años, y él le ha dicho que también lo estaba, pero que él, las emociones, las llevaba por dentro. La verdad, es que Aitor es un tipo muy intenso y necesita a alguien que le frene y su cita, lo que hacía era subirle más y más.

En el tema sexual, Jacqueline le ha dicho que ella hasta el matrimonio y que sentía que él la tenía pequeña y que le veía “un poco princesita”. Aitor no ha entrado en su juego y le ha dicho que no iba a presumir de nada “eso lo tienes que ver”, pero se ha quedado en shock cuando ella le ha dicho que le gustaba ponerle nombre al miembro viril de su pareja “por ejemplo, princesa Roberta”. El soltero no daba crédito a lo que estaba escuchando “todavía no la ha visto, no sabe si tiene cara de Roberto o de Roberta”.

Los solteros se dan calabazas mutuas: “Demasiada intensidad”

Cuando ha llegado la cuenta, Aitor se ha ofrecido a invitarla y a Jacqueline le ha encantado. La soltera ha querido saber qué le había parecido la cita y él, le ha dicho que se lo había pasado bien, pero que tenía una “intensidad abrumadora”. La soltera le ha dado la razón y le ha dicho que no quería repetir, algo en lo que han estado de acuerdo porque eran demasiado intensos los dos.