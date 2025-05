Lara Guerra 19 MAY 2025 - 22:55h.

En una noche llena de tradiciones, bailes, gastronomías y sobre todo amor, llega a ‘First Dates’, Pablo, un soltero de 46 años que llega desde Santo Domingo con un traje muy especial de Galicia, perteneciente al siglo XIX. Para explicar cómo es en el amor, Pablo cuenta a Carlos Sobera que a él le definen como una persona “generosa”.

Además, explica que físicamente se cuida y que le dicen que aparenta menos edad de la que tiene. Sin embargo, asegura que no busca a alguien que haga deporte porque no quiere “transformar a nadie”. Y por la puerta llega Jonathan, un hombre de 38 años de Vigo. Con un traje gallego entra al restaurante de Carlos Sobera para encontrar el amor.

La primera impresión de Pablo tras ver a su cita fue muy positiva ya que le considera una persona “atractiva”, sin embargo, no parece correspondido por parte de Jony, quién asegura que “no me gusta nada”. Jonathan ha confesado al programa que su cita está “pinchado por todos los lados. ¿Y su boca? En qué momento, hijo mío” ¿Cambiarán sus sentimientos cuando conozca más a su cita?

Pablo, tras la pregunta de su cita sobre los retoques estéticos: "Ese tipo de preguntas no vienen al caso”

La cita prosigue y Jony es incapaz de pensar en otra cosa que no sean en los labios del soltero, pero no de la forma en la que le gustaría a Pablo. Tras ver en el menú que hay ‘labios verdes’, Jonathan no duda en decir en alto: “De labios vamos servidos”.

Tras esto, la pareja habla sobre el ámbito laboral de cada uno, algo que a Pablo no parece agradarle mucho: “No me gusta hablar de dinero ni que te pregunten a qué te dedicas. Es vulgar”, confiesa al equipo del programa. Pese a tener unos pequeños rifi rafes después de hablar sobre el trabajo, ambos encuentran compatibilidad cuando hablan sobre su tierra, Galicia. Un paraíso que la pareja de solteros ama y de la cual parecen disfrutar hablando sobre ello.

Sobre el sexo, Jony confiesa que tiene “una parte oculta” y que le encanta “dar como cajón que no cierra”. Además, el soltero comenta a Pablo que le ve en este aspecto como una persona tranquila, a lo que él responde: “Te sorprenderías”. Después, Jonathan no ha dudado en introducir el tema estético para que Pablo le confesara sus retoques, algo que le ha molestado encarecidamente: “Ese tipo de preguntas no vienen al caso”

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros y no parece haber mucha compatibilidad. Sin embargo, aún queda por escuchar la opinión de cada uno de ellos. Pablo asegura que “sí” tendría una nueva cita porque le gustaría conocer un poco más a Jony. En cambio, Jonathan no ha encontrado la chispa necesaria para poder tener otra cita.