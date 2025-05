Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2025 - 23:25h.

Pablo, de 42 años, reconoce que tiene un nivel de vida "muy alto". Asegura que su familia tiene un gran poder adquisitivo y que él ha trabajado por decisión propia, no por necesidad. Es jefe de animación en varios hoteles de Mallorca, algo que eligió después de dejar la carrera de derecho.

Carlos Sobera ha quedado alucinado cuando ha escuchado a Pablo decir que tiene bajo su propiedad cerca de 74.000 hectáreas. Allí tiene avestruces, caballos y otros muchos animales. El soltero ha llegado a 'First Dates' en busca de una chica sencilla, humilde y que sea una buena persona. "Quiero una chica que me dé caña y me dé alegría", dice.

Así que ha conocido a Valérie, una francesa de 39 años afincada en Valencia que trabaja como comercial. Su conversación ha fluido con total normalidad, no como la que por ejemplo tuvieron Luis y Marco que ha estado plagada de tensión y reproches. Eso sí, Pablo no ha dado crédito cuando su cita le ha contado que tenía un hijo. "Para mí es una atadura porque no es mi hijo", decía entre cámaras.

Los reproches entre los dos solteros por el dinero

Pablo asegura que respeta que sea madre, pero prefiere cuidar a un niño que sea suyo. Tras ello, han empezado a hablar de animales. El soltero reconoce que es una de sus grandes pasiones. Le decía a Valérie que tiene tanto patos como gallinas o caballos. Y también le dejaba caer la gran capacidad económica que tiene. "Tengo dos casas más en la playa, además del terreno. Para mí el dinero es todo y todo el mundo tiene su precio", asegura.

La mujer reconoce que le han echado "para atrás" sus palabras. "El dinero es todo, es el 90% por ciento de tu felicidad", escuchaba también. Pablo le decía además que "todo el mundo tiene un precio". Valérie no podía más y le lanzaba varios reproches por su artificialidad.

"Trabajas por dinero pero a veces hay que hacer con lo que tienes y buscar otros valores", le compartía. Y Pablo seguía insistiendo en su teoría de que el dinero lo es absolutamente todo en la vida. Por eso, quería ponerle a prueba. "¿Cómo eres más feliz, con un euro o con cuatro millones de euros?", cuestionaba. Valéria le decía muy claramente: "Puedes tener 4 millones de euros y estar enferma".

La cita apenas tenía mucho futuro. Tanto uno como otra reconocen que se han sentido bien, pero creen que no ha surgido la llama del amor. "No es el tipo de mujer que busco pero la veo como una amiga", le decía Pablo. Valérie, por su parte, le trasladaba que no son compatibles y que no tendrían una segunda cita -algo en lo que tampoco coincidió la pareja mencionada anteriormente-.