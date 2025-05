Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2025 - 22:40h.

A Dana le horroriza un aspecto de su cita, Paco: ¡No te pierdas el momentazo!

Dana y Paco han tenido una cita llena de altibajos. La primera impresión de la mujer, de 51 años, ha sido muy plana ya que ha habido algo del físico del soltero que le ha dejado muy preocupada.

"No me ha gustado nada", ha confirmado cuando ha visto por primera vez a Paco, que le ha recibido haciendo equilibrio con una escoba. "Soy un poco payaso, lo siento", lamentaba el otro. El hombre de 52 años ha dado la bienvenida así a Dana por su facilidad para hacer equilibrio, cualidad que demostraba sobre todo cuando era más joven.

El problema de Dana con Paco

Pero a Dana no le ha impresionado, al igual que el bigote y la perilla que tiene Paco y en la que no ha parado de pensar mientras tenían una tranquila cena. Su frustración nada tiene que ver con la de otros solteros como Marco, muy enfadado con su cita por su actitud "ofensiva" que ha terminado con una trágica decisión final.

"No me ponen los hombres con barba y bigote", aseguraba en privado Dana. Sin embargo, la mujer ha intentado abrir su mente y ha empezado a ver en Paco alguien en quien confiar y con el que incluso tendría puntos en común. "Me gusta viajar en general, tenía una moto tipo trail y con ella he hecho alguna aventura con mi hijo", le decía le hombre cuando hablaban de sus hobbies.

Así que Dana ha vuelto a insistir en su 'velluda' preocupación. "Hay un problema con los moteros, que casi todos tienen barba", decía entre risas. Pero cuando han charlado sobre la danza, ha habido acuerdos porque tanto a una como a otro le gusta bailar. "Me gusta el hombre que baila lo que sea", compartía.

¿Encontrarán el amor?

Paco es camionero y se dedica a recorrerse buena parte de España y Portugal todas las semanas. Esa parte le ha atraído a Dana, que se ha mostrado más segura en la cita. ¿Qué habrá pasado? ¿Encontrarán el amor, o les pasará como a Valérie y a Pablo que preferían verse como amigos?

Antes de la decisión final, se han trasladado a la salita en la que suelen vivirse momentos llenos de sensualidad y con la temperatura subida. 'Dale a tu cita un beso sexy', rezaba una carta que ha sacado Paco de una baraja. Ambos han comenzado a acercarse y a vivir un momento lleno de romanticismo. "Hemos intentado hacerlo sin sobrepasarnos", decía él.

Finalmente, Paco ha mostrado su deseo de tener una segunda cita con Dana. Y ella, pese a su problema con el bigote y la perilla de la cita, también quiere seguirlo cono ciento. "Eres una persona buena, quiero darte una segunda oportunidad", le lanzaba.