First Dates 13 MAY 2025 - 23:05h.

Amparo no entiende que su cita sea un tipo de misa diaria y que diga que se dedica a vivir la vida, descubre su reacción en ‘First Dates’

Un soltero presume en ‘First Dates’ de retoque estético: “Me dicen que estoy muy guapo”

Compartir







Amparo es una mujer coqueta y presumida a la que le gusta ir pintadita y con el pelo muy bien peinado. Le ha confesado a Carlos Sobera que se dedica a vivir “veo concursos de la tele, viajo, el teatro, el cine, leer un libro…”. Lleva 6 años sin pareja y le gustaría que su cita en ‘First Dates’ fuera un hombre limpio, elegante, que huela bien, que vayamos a un espectáculo y te saquen a bailar, “que me hagan sentir como una princesa, como lo que soy”.

Pepe, su cita, tiene como afición vivir y aunque a veces no sea fácil, “hay que hacerlo”. Carlos Sobera ha querido que Amparo viera a su cita con la chupa tan chula que había elegido, pero a ella no le ha gustado demasiado “me hubiera gustado algo más elegante”. El soltero le ha dicho que era de Gandía y ha visto en su cita a una mujer muy moderna, llamativa y elegante. Amparo es de Valencia, pero tiene muchos amigos en Gandía.

A Amparo no le gusta nada la chupa de Pepe: “Esperaba algo más elegante”

Los solteros han comenzado la cena brindando por el amor, Pepe está deseando volver a enamorarse porque él es gemelo y desde antes de nacer ha estado en pareja. El soltero está a punto de jubilarse y le ha contado que había sido diseñador de interiores. A Amparo le ha gustado mucho su profesión y le ha contado que ella había tenido una pastelería, pero que hacía un tiempo que la había vendido y que se dedicaba a vivir. Algo que Pepe comparte con ella y por lo que agradece cada día a Dios.

A Amparo le ha sorprendido mucho que su cita fuera tan religioso y que fuera de los de misa diaria “no soy un cura ni voy con una sotana por la calle, soy muy moderno y atrevido”. Ella se ha quedado muy sorprendida porque ese no es su estilo y no perdería jamás dos horas de su vida en estar en una iglesia.

Pepe ha querido saber qué le gustaba mucho a su cita y ella le ha hablado de comer y dormir bien. Él le ha dicho que compartía sus gustos y que estaba buscando a una mujer para toda la vida “me voy capaz de hacer feliz a una persona 24 horas al día”. Ella lo ha visto un poco lanzado porque ella no necesita a nadie para ser feliz y le ha asustado que su cita quisiera convivir desde el primer momento.

Amparo quiere saber a qué dedica Pepe su tiempo libre además de ir a misa

Amparo ha querido que Pepe le contara a qué dedicaba su tiempo libre y él le ha dicho que se dedicaba a vivir cada día y que cada día era mejor. Además, le ha vuelto a explicar que él saba a quién le agradece cada día y que cuando llega a casa no siente que está solo porque “estamos el señor y yo”. Algo que ella no ha terminado de entender “cuando llego a casa, estoy sola, no pienso que esté Dios conmigo”.

En el momento de la decisión final, Pepe le ha dicho que le gustaría llamarla cuando subiera a Valencia para volver a verse, pero Amparo le ha matizado que estaría encantada, pero en plan amigos porque no había sentido suficiente atracción y el tema de la religión, no le había gustado nada.