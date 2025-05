Sonia está convencida de que su cita no busca pareja en ‘First Dates’, descubre sus motivos

A Sonia no le gusta nada la meca del ambiente liberal: “No me gusta ir a un pueblo con gente desnuda o atada por la calle”

A una soltera le asusta el ritmo de su cita en ‘First Dates’: “Un hombre salvaje en la cama no es”

Raúl tiene miedo a enamorarse porque lo puede pasar mal. Siente que lo tradicional no va con él porque se suele cansar de la persona “se acaba la magia, es monótono”. Busca un amor libre y poder tener una pareja abierta, en la que tener sexo con otras personas y que no te esté todo el rato llamando “una mujer de mente abierta”.

Sonia, su cita, ha regresado a ‘First Dates’ a ver si a la segunda iba la vencida y le ha recordado a Carlos Sobera que era una mujer liberal. Está convencida de que el ser humano es infiel por naturaleza y siente que el concepto de pareja abierta es el futuro de las relaciones. Le gustaría encontrar a un hombre que “sin mediar palabra, me dieran un beso que me dejara sin aliento, me agarra del pelo y me encerrara en una habitación. Lo que pase dentro, es cosa nuestra…”.

Sonia encuentra a un hombre de mentalidad abierta en su segunda cita en 'First Dates'

Al ver a Raúl, Sonia ha tenido claro que no “el porte, no era mi perfil, no era un hombre para mí”. Él ha sentido que la conocía de algo y Sonia le ha contado que era su segunda vez en el restaurante del amor. Tras pedir la cena, Sonia ha querido que Raúl le contara en qué consistía su libertad de pareja y él ha comenzado a hablarle en clave. La soltera no lo ha entendido bien y le ha pedido que fuera más claro.

Raúl se ha soltado y le ha contado cómo fue su primera experiencia en el mundo liberal y cómo un hombre se acercó a él en una playa y le propuso tener sexo con su mujer, y él aceptó. Además, le ha confesado que fue su primera experiencia sexual porque en ese momento acababa de salir de la mili y era virgen.

Raúl le ha dicho que iba cada verano a la meca o pueblo estrella de las parejas liberales y Sonia ha alucinado porque ella es muy del ambiente, pero eso de ir a un pueblo masificado y lleno de orgias por todas partes, no le gusta nada. De hecho, ha sentido que igual su cita no enfocaba bien su sexualidad porque ella no centraba su vida en el ambiente “no me gusta ir por un pueblo con la gente desnuda o atada con correas, pero para gustos…”.

A Sonia no le gusta el ambiente en pareja: "No lo necesito"

El soltero ha querido saber qué buscaba Sonia y ella le ha dejado claro que su intención era hacer lo que quisiera en todo momento, pero siempre que no haga daño a nadie. Él no lo ha entendido bien porque no entiende que Sonia sea solo del ambiente liberal cuando está soltera y no en pareja.

Claramente en el tema de pareja no estaban nada de acuerdo y Sonia pensaba que su cita buscaba a una compañera de aventuras sexuales más que una pareja porque en el ambiente liberal, el perfil de hombre solo no estaba muy bien visto y era más fácil ser aceptado si ibas en pareja. Sonia le ha dejado claro que cuando está en pareja ella no necesita nada del ambiente liberal “en mi mentalidad, la pareja y el ambiente liberal están reñidos”.