Vicente se encanta como es y no se encuentra ningún defecto. Ha venido al 9º Aniversario de ‘First Dates’ con su traje de Elvis Presley y un micrófono para demostrarnos su arte. Está buscando a una mujer a la que también le guste la música. Cuando está cantando no se fija en si está ligando o le están ligando “soy a lo que estoy”.