Él ya tenía un temita preparado y no ha dudado en demostrarle su arte, pero a ella no le ha gustado nada “ni Fito y Fitipaldis canta así, no me ha gustado nada”. José le ha confesado que él era un golfo “pero un golfo bueno y las chicas con las que he estado eran muy tóxicas”. Ella no le ha creído “no tiene un físico para que te vuelva loca”, pero le ha advertido de que era un poquito celosa “si me das motivo como la niña del exorcista”.