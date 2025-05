La soltera le ha explicado a Carlos Sobera que los chicos de hoy en día o no trabajan o te ponen los cuernos o no hacen nada por su futuro. Habla muchísimo y viene en modo Bichota a enamorarse “a lo Karol G”.

Camilo, su cita, es modelo y actor, pero su objetivo “más allá de los premios, es ser recordado”. Nada más llegar, ha sonado la música y no ha dudado en comenzar a conocer a Laura al ritmo de la música. La soltera le ha gustado mucho y no ha dudado en ayudarla a sentarse en la mesa “es un chico con principios, hacía años que no me hacían algo así”.