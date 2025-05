Albert ha entrado en ‘First Dates’ un poco nervioso y nos ha confesado que le encantaría ser un poquito más lanzado, pero que no lo es ni con confianza. Es empresario del calzado y los complementos, y en sus ratos libres, es escritor. También le gusta el deporte, pero “sin entrar en toxicidades”. En el amor, ha tenido muchos bandazos emocionales “no ha sido generoso conmigo”. Nunca ha tenido un proyecto serio porque se ha encontrado con chicas muy nerviosas que querían hacer muchas cosas y que él no podía por su trabajo de empresario.