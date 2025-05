Lidia busca a un hombre tradicional y siente que su cita en ‘First Dates’ es “un cochino”

Lidia ha entrado en ‘First Dates’ pisando fuerte y asegurando ser una mujer fría hasta que “consiguen tocar mi corazoncito”. Le ha contado a Carlos Sobera que es una mujer muy ajetreada porque además de estudiar psicología, tiene su propio sello musical y tiene que cantar, componer y ahora “me piden que también baile”. Pero eso no es algo que le guste mucho porque es una mujer muy tradicional y tras la simulación de unas escenas tórridas en su último videoclip, su pareja la dejó.

Carlos Sobera y Matías han alucinado al conocer la historia y ella ha ido más allá. Les ha explicado que el bailarín ya no quiere grabar más con ella porque su novia también tiene celos y les ha enseñado las imágenes para que lo comprobaran. En ‘First Dates’ está buscando a una persona abierta de mente, que entienda su trabajo y que la apoye “bueno y si sabe bailar, mejor, así mato dos pájaros de un tiro”. Ser artista no es fácil, ya lo vimos con BB Trickz.

Lidia busca a un hombre que no sea celoso, entienda su profesión y si sabe bailar, mejor

Christian, su cita, es un joven medio colombiano, medio alemán “centrado, pero con un poco de picante”. Lo de bailar no se le da muy bien según nos ha confesado. Al verle, Lidia no ha sentido “ni fu ni fa”, no era un chico que la llamaba la atención, pero tampoco rechazo. Él ha sentido algo similar porque la ha visto atractiva, pero no ha sentido atracción por ella. La joven siempre ha apoyado a los calvos “todo el mundo se merece una oportunidad, falte el pelo que falte”.

Antes de pedir la cena, Lidia le ha dicho que era valenciana, pero que le horrorizaba todo lo que rodeaba a Las Fallas. Siente que ya no tiene edad para salir de fiesta y le ha sorprendido que Christian sí fuera fiestero todavía “intuyo que cuando sale, no entra”. Ella le ha contado que los fines de semana está en casa porque tiene mucho trabajo con la carrera y el sello musical. A Christian le ha sorprendido que fuera cantante y ha sentido que igual él no podía encajar bien en su mundo.

A Lidia le espanta que su cita no descarte tener una relación abierta

Lidia ha advertido a Christian que era una mujer muy tradicional y que los hombres guarros no iban con ella. Incluso, le ha dicho que jamás haría un trío o algo similar. Él le ha dicho que no lo había hecho, pero que sí se le había pasado por la cabeza “me gusta ser flexible”. La soltera le ha soltado un “tienes cara de guarrito” y él se ha echado a reír “eso que se lo digan a mis exparejas.

La soltera tiene muy claro su concepto de la relación y ha enumerado los riesgos de tener una relación abierta “Uno, pones en riesgo tu salud y la de tu pareja, dos porque me parece una guarrería, tres porque ninguna religión lo contempla y cuatro, eso no trae estabilidad y nada bueno, es de ser un cochino”.

En mitad de la cena, Lidia ha cogido el micrófono y nos ha demostrado que ella nació artista. Ella estaba sintiendo que su cita era un tipo gris que no le aportaba nada y que ella era una artista que brillaba. Christian no ha sentido lo mismo, pero sí ha sentido que era una chica muy guapa, pero que a él no le atraía.

Lidia lo tiene claro: “Él hombre tiene que pagar siempre”