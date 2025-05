Un soltero rompe a llorar desconsoladamente en mitad de su cita en ‘First Dates’

Robert siente que se ha equivocado de profesión y que en lugar de ingeniero, debería de haber sido comunicador. Es consciente de su problema con la pronunciación de la letra R , pero “ya he hablado con una logopeda y es cortar el frenillo de aquí delante y unas clases”. Ha llegado a ‘First Dates’ cargadito de regalos y le ha explicado a Carlos Sobera que en el amor nunca ha sido correspondido, y no ha llegado a dar un segundo paso. Lo mismo que le pasaba a Javier .

El presentador ha tenido la sensación de que Robert era virgen y no se ha equivocado “ quizás por el físico, nadie se fija en mí y me marginan . Por más que lo intente, no me dan ni la primera opción de conocerme”. Su sueño es ser padre y por genética, le toca un parto de gemelas . También tiene como objetivo hacerse un implante capilar a ver si las chicas comienzan a fijarse en él.

Le ha hablado de su tía, la gemela de su madre, y de cómo murió de forma muy repentina “era mi segunda madre”. Para Robert, su tía era una persona muy especial y no ha podido evitar emocionarse al hablar de ella. Anna-Lena se ha preocupado y ha querido saber cuánto tiempo hacía que la había perdido y ha alucinado, al saber que se murió hace 20 años “tampoco es una cosa diaria, me he acordado y me he sentido escuchado por ti, no es que sea un llorica”.