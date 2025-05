Juan Antonio llega a las puertas del restaurante de Carlos Sobera con 72 años, siendo emprendedor y viniendo directo para conocer el amor desde Málaga. El soltero se presenta hablando sobre cómo le gustarían las mujeres, y no cabe duda de que su respuesta sorprende: “me gustaría que tenga dudas sobre el terraplanismo y yo le puedo dar pruebas”.

El soltero se define como “un motivao de la vida” y confiesa que la música es su “amante total”. Todos los días ensaya en su casa con un micrófono y su mesa de mezclas. En el amor es romántico y no le gustan los “liges de un día”. Busca una mujer que no sea tóxica y que no encuentre el equilibrio.