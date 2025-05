Ya desde la barra del bar, una sonrisa se ha dibujado entre ambos conforme se han ido conociendo. Sin embargo, Pep ha confesado al programa que el tatuaje que Katy tiene en el brazo: “ No lo soporto, es algo que tengo dentro. Me parece chabacano ” Carlos Sobera interrumpía la conversación para llevarles hasta la mesa van a poder compartir una bonita velada en la que descubrir su nivel de compatibilidad para formar una pareja.

La soltera ha comentado al programa que Pep no es que sea guapo, pero “le encuentro atractivo”. Tras esto, ha llegado el momento en el que las motos han salido a la conversación y el soltero se ha vuelto a animar con su cita tras ver que coincidían, de hecho, hasta lo han hecho en el modelo de la moto que tienen. Y cuando Pep parecía más contento, sorprendía en privado al programa confesando que “no por el hecho de ser motera me va a gustar. Katy es una mujer excelente, pero no me gusta”.