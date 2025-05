Por las puertas de 'First Dates', el mejor restaurante para encontrar el amor, llega David, un joven empresario de 24 años dispuesto a encontrar a su persona ideal. Se define como una persona extrovertida, se preocupa por “ cuidarse y vestirse bien ”.

David tiene ganas de encontrar a la persona adecuada con la que poder tener una relación. Le gustan las mujeres de pelo negro, ojos claros y con ambiciones y metas. Y por fin llegaba Íngrid, una estudiante de 21 años procedente de Soria , la cual aspira a poder trabajar de lo que se está formando. Desde la barra del bar comienzan a conocerse y la primera impresión de David es buena: “ Me parece una chica mona ”. Tras unas preguntas básicas entre ellos, llega Laura para llevarles a la mesa donde van a poder compartir una bonita velada y poder descubrir si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa, comienzan a profundizar un poco más y David está encantado con su cita: “es moderna, mona y una chica en la que me podría fijar si voy por la calle”. El soltero pregunta a su cita por sus gustos por la fiesta, sin embargo, Íngrid al tener un trabajo explica que no tiene mucho tiempo. Por otro lado, David le cuenta todos los lugares en los que ha estado y ha hecho un hincapié en sus vivencias por Londres, el lugar donde siguió con su carrera. Esta faceta de “aventurero” le ha gustado mucho a su cita: “Me ha impresionado que se fuera cuatro años tan lejos".