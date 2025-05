Daray ha venido a ‘First Dates’ en busca de un hombre tradicional, fiel y que no mienta. Le gustaría formar una familia, pero a sus 20 años todavía no ha dado con la persona que busca. ¿Qué pasará esta noche, vivirá un flechazo a como el de Carlos y Juani?

La persona con la que Daray iba a cenar era Ángel Manuel , de 29 años y procedente de un pueblo de Sevilla. Tampoco ha tenido suerte en el amor, por lo que, para empezar con buen pie, le entregó un regalo a su chica de la noche nada más verla. Luego empezaron a conocerse… aunque a ella le hizo falta muy poco tiempo para darse cuenta de a quién se parecía. “ Me recuerda con esas orejas a Jesulín . Así muy delgado y muy chiquitillo”, comentó mirando a cámara.

No es la primera vez que le sacaban ese parecido a Ángel Manuel, como nos contó: “Me han dicho que me parezco a Jesulín porque es un torero que sale con su traje de luces y sale ovacionado después de la corrida de toros”.