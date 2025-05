Juani y Carlos han protagonizado un auténtico flechazo en ‘First Dates ’. Los dos eran exactamente lo que estaban buscando y congeniaron a las mil maravillas. No como Pepe y Jorge, que no sintieron esa química tan necesaria en el amor .

La conexión entre los dos solteros era tal, que protagonizaron un tonteo de lo más extremo en pleno restaurante. Todo empezó cuando Carlos dijo que había ido a buscar a una persona “con conversación, como tú. Y que tenga un escote como lo tienes tú, que haya que concentrarse para mirar a la cara y no mirar a otro sitio”.

Esta frase le podía haber salido muy mal al soltero de Huesca, pero Juani se echó a reír y le siguió el juego: Las cosas están para mirarlas”. Él, envalentonado, siguió por el mismo camino: “No me he fijado en el culito tuyo. Hemos estado hablando cuando hemos venido y…” Entonces Juani se levantó y le dejó mirarla desde atrás.