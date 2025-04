BB Trickz busca el amor en ‘First Dates’ y cena con un soltero que no tiene ni idea de quién es, descubre cómo ha sido la cita

BB Trickz ha venido a ‘First Dates’ a buscar el amor y se ha presentado como no podía ser de otra forma “siempre voy a ser la más mala de España”. Le encanta el programa, el presentador, el concepto “me parece la bomba y me río mucho”. La música es su pasión y según le ha explicado a Carlos Sobera “Hago un poquito lo que me sale de la po*** y me va bien, soy yo”.

En el amor, ha tenido dos relaciones importantes y se han acabado porque ella les ha puesto los cuernos o se aburre “he sido tóxica y siempre la cago”. De hecho, nos ha confesado que había llegado a romper móviles “incluso, el mío, eso es ser tóxica”. Asegura ser muy exigente, pero al saber que exige lealtad, Carlos Sobera le ha dicho que eso no era justo porque ella era infiel y BB Trickz le ha dado la razón “me gusta ser infiel sin que se enteren porque luego lo pasan mal”.

Está buscando algo que la entienda, algo que no parece ser fácil. Matías ha sentido que el muchacho que viniera a conocerla tenía todo un reto, un laberinto y Carlos Sobera ha bromeado “el del Fauno”. Lo único seguro es que iba a ser una cita de miles de seguidores, cómo la de Aleks y Gabi.

Su cita se llama Guxo y nada más poner un pie en ‘First Dates’ se ha llevado un vacile del presentador “un guxo conocerte”. Trabaja de reggatonero y asegura estar todo el tiempo rodeado de chicas, algo que puede resultar un terreno hostil para una chica que no esté acostumbrada a eso.

BB Trickz comienza la cita con un zasca a Guxo

Al ver a BB Trickz, Guxo ha tenido una buena impresión y ha querido saber de dónde venía. Ella le ha respondido con un seco “de mi casa”, pero él ha entendido que podían ser los nervios y le ha respondido con un “y ¿Dónde está tu casa?”. Guxo es de Barcelona y le ha gustado mucho saber que su cita era cantante, lo mismo que le ha gustado a ella, que él no la conociera.

De camino a la mesa, han visto que Aleks y Gabi estaban teniendo una cita con foco y la soltera no ha dudado en pedir uno. De hecho, los influencers han tardado cero coma en darse cuenta de que estaban ante la mismísima BB Trickz y han comenzado a saludarla.

Guxo no tenía ni idea de quién era su cita y ha querido saber si no tenía pensado buscarse un trabajo más estable que la música. Ella le ha explicado que no le daba tiempo a nada más y le ha dejado mudo al contarle que tenía un millón de seguidores en Instagram. Ha querido saber si tenía alguna canción conocida y ha flipado al escucharla cantar “yo soy la más mala de España”.

El soltero había escuchado su hablar de ella, pero no escuchaba ese tipo de música. Le ha contado que él hacía reggaetón y a BB Trickz no le ha gustado nada porque ella no soporta esa música. El soltero ha sacado el tema de los animales y le ha dicho que tenía una casa de acogida y que por su casa habían pasado muchos. Ella tiene alergia a los gatos y su animal favorito son “los zorros y las zorras, son muy astutos”.

La cantante se aburre y tira un jarrón al suelo

BB Trickz estaba aburrida y cansada de que Guxo no parara de preguntarle cosas “parecía una entrevista, no me dejaba preguntar a mi nada” y de repente, ha decidido romper con la situación tirando el jarrón de encima de la mesa “estaba aburrida y mi mente ha dicho ‘tira el vaso’. Yo pago a ‘First Dates’ lo que haya que pagar”.

Los solteros han hablado de feminismo y BB Trickz ha dejado a su cita sin palabras “creo que los hombres han nacido para servir a la mujer de alguna manera”. Una contundente declaración ante la que él, ha exclamado un “ostias”. Ella estaba muy segura de su postura y le ha confesado que le gustaría que su novio se tatuara su nombre o su cara “me parecería que me demuestra su lealtad”.

Hablando de fidelidad, ella le ha confesado que había sido infiel y que, si tenía ganas de engañarle, seguramente se lo confesara antes. Él nunca ha sido infiel y ha sentido que la cantante no iba a ser su pareja porque no eran compatibles. Ella, en tono de broma, le ha preguntado que, si le había salido un grano en la frente alguna vez y él, ha pensado que lo tenía en ese momento. “Dicen que si te sale un grano en la frente, es que te están poniendo los cuernos”, ha continuado ella, volviendo a dejar a Guxo sin nada que decir.

BB Trickz buscaba a alguien que la invitara a cenar

En la terraza, los jóvenes se han atrevido a cantar el ‘Sufre mamón’ de Los Hombres G y cada uno ha encontrado algo que le gustaba del otro. Ella le ha cantado su hit y él no se ha quedado atrás, y le ha cantado su tema más conocido casi enterito. A BB Trickz le ha gustado que no le diera vergüenza cantar, pero le ha horrorizado el momento de pagar la cuenta.

Guxo le ha propuesto pagar a medias y ella le ha dicho que de ninguna manera “eso es de catalán”, ella ya está acostumbrada a la vida de Madrid y aquí, no se paga a medias. Él le ha propuesto echarlo a piedra, papel o tijera “quién pierda, paga”, pero finalmente, ha recapacitado y ha terminado la discusión con un “ya pago yo”, y un chin, chin.