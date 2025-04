Una soltera de ‘First Dates’ intenta boicotear el futuro de su cita con las cartas del tarot: “No he cortado”

Pregunta a las cartas cuál es su futuro en pareja y asusta a su cita porque no paran de salir copas que hablan de amor entre ellas, no te pierdas el momento

Lucía y Mariví son demisexuales y no pueden tener sexo con cualquiera, necesitan sentir

Una soltera de Utrera (Sevilla) enamora a su cita con el color de sus ojos: “Soy daltónico, pero me han impresionado”

Lucía es una persona demisexual y necesita tener algún tipo de sentimiento para establecer una relación sexual “no me gusta el aquí te pillo, aquí te mato”, y le está costando encontrar a esa otra persona. Le ha contado a Carlos Sobera que es actriz amateur y que le encanta el teatro. En el amor, no se puede quejar, pero siente que no liga porque sale muy poco.

En ‘First Dates’ le gustaría conocer a una mujer honesta, con sentido del humor y que tenga alguna de sus aficiones, jugar al pádel, el senderismo, salir con las amigas… Que sea una mujer más o menos activa. Algo muy similar a la que en su día buscaba esta aficionada del Barça.

Mariví, su cita, lleva dos años sin tener relaciones sexuales porque necesita sentir algo “no me puedo ir con cualquiera”. Le gusta mucho el tema del tarot y lleva bastantes años practicándolo “me he echado mi cartita del día antes de venir y me ha salido la muerte”.

Lucía no sabe cuál es su tipo, pero sí que Mariví no lo es

A la soltera le ha gustado que Lucía fuera cántabra y que se dedicara al mundo del teatro porque ella es de Madrid, pero había pedido a alguien que no fuera de Madrid. Sin embargo, Lucía ha tenido claro que entre ellas no iba a surgir nada “no es mi tipo, no sé cuál es mi tipo, pero ella, no. Igual el problema lo tengo yo”.

Mientras esperaban la cena, han comenzado hablando de sus experiencias sexuales y Lucía le ha dicho que había tenido cuatro relaciones serias, que había estado con hombres y que era pansexual. A ella, eso no le ha hecho mucha gracia porque “a mí no me gusta todo”. Las dos parecían tener claro que no se gustaban.

Maraví le ha contado que le gustaba mucho el tarot “si vamos a la terraza te echo las cartas” y también que era una fan de TikTok.

En el reservado, les ha tocado darse un beso apasionado, pero Lucía le ha dicho un “en la mejilla”. Algo que a Mariví le ha dejado fría porque ella quería saber qué sentían al besarse “creo que no le he gustado”. Para romper la tensión, la soltera ha sacado las cartas del tarot para saber qué futuro les deparaba. Han comenzado a salirles copas y Lucía ha comenzado a bromear “eso es que estoy borracha”.