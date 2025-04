Las red flags más repetidas en ‘First Dates’: ¿Cuáles no soportas?

Una de las preguntas que resulta casi de obligada formulación en una primera cita y más en una cita en ‘First Dates’, es eso de ¿Te gusta el cine? o ¿ Cuál es tu película favorita? Una información que no solo nos sirve para saber si estamos delante de una persona forma o con gustos culturales, sino que nos dice si es una persona básica, artística, intensa o incluso aventurera. En el caso de Pau y Marian , a ella le sirvió para saber que no estaba delante de su hombre ideal “es un heterobásico” .

Se nos viene a la cabeza la cita de Trini y Álvaro, pero son muchos los solteros y las solteras que han puesto fin a lo que podría haber sido una bonita historia de amor al conocer el signo zodiacal de sus citas. A Trini le espantó que su cita fuera Tauro porque su ex también lo era “Muy cabezón, muy terco, muy mandones y muy todo”, pero en otros casos no tiene por qué recordarle a nadie. Hay solteros apasionados de este tipo de temas y si han leído que Tauro y Acuario no son compatibles, da igual lo mucho que lo intentes, esa persona no va a estar contigo jamás.